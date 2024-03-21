Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Akyüz: Necmettin Erbakan Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili ve Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, seçim atmosferini değerlendirdi.
"Milli duruştan yanayız"
Kendisinin milli duruştan yana olduğunu vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Milli Görüş belediyeciliği İstanbul'da unutuldu"
Milli Görüş belediyeciliğinin mimarının, milli görüşün mimarı Necmettin Erbakan olduğunu anlatan Akyüz, şu anda Milli Görüş belediyeciliğinin en büyük aktörünün Cumhur İttifakı'nın başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, şöyle devam etti:
"Necmettin Erbakan Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi"
Abdurrahman Akyüz, Necmettin Erbakan'ın yaşaması durumunda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti: