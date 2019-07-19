Yeniden Refah Partisi tabelasını astı Yeniden Refah Partisi tabelasını astı Yeniden Refah Partisinin tabelası, bir süre önce Saadet Partisi tarafından boşaltılan binaya asıldı. Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, "Milli Görüş'e uzun yıllar hizmet etmiş, dolayısıyla manevi havası bizim için çok önemli bir bina. Aynı yerde siyaset yapmak önemliydi" dedi.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2019, 16:35 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019, 16:44 AA