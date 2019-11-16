Gündem Yeniden Refahta ilk büyük kongre
POLİTİKA

Yeniden Refah’ta ilk büyük kongre

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın liderliğinde, 23 Kasım 2018’de kurulan Yeniden Refah Partisi yarın ilk kongresini yapacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Yeniden Rafah Partisi Genel Merkezi
Yeniden Rafah Partisi Genel Merkezi

Parti tarafından kongre dolayısıyla 1,5 ay önce oluşturulan tertip komisyonunca tanıtım, organizasyon ve Siyasi Partiler Kanunu’nca yapılması gereken hukuki çalışmalara yönelik hazırlıklar son ana kadar sürdü. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın tek aday olacağı kongre, Ankara Spor Salonu’nda pazar günü “Burada Gelecek Var” sloganıyla gerçekleştirilecek. Kongrede, 50 asil üyenin bulunacağı Merkez Karar Yürütme Kurulu listesi oylamaya sunulacak. Kongreye, Türkiye genelinden bine yakın otobüs ile toplamda 35-40 bin kişinin katılması bekleniyor. Salonun dışına büyük ekranlar kurulacak. Kongreye özel müzikler de ilk defa yayınlanacak. Kongreye İslam dünyasından önemli isimlerin de katılması bekleniyor.

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