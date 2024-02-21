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Yeniden Refah’ta kritik istifa

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partisinden istifa etti. Pamukçu istifa açıklamasında, “Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim” diyerek aday seçimini eleştirdi.

04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:05 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Suat Pamukçu.
Suat Pamukçu.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etti. İstifasını yazılı bir açıklama ile duyuran Pamukçu, kurucusu olduğu partinin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Pamukçu şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir.”

Yeniden Refah’ın Cumhur İttifakı dışında kalarak, kendi adaylarını çıkarma kararı parti tabanında tepkiyle karşılanıyordu.



#Siyaset
#Yeniden Refah Partisi
#İstifa
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