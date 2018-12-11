FETÖ'nün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, itiraz üzerine yeniden tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ercan Özoğluöz'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen E.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
4 ARALIK'TA TAHLİYE OLMUŞTU
Sakarya'da, FETÖ/PDY kapsamında örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin KOM Şube müdürü Ercan Özoğluöz yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Aralık'ta adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan Özoğluöz'ün adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etmesine itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınmıştı.