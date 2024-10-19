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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi

Lokman Özdemir
10:5419/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özel Reyap Hastanesi
Özel Reyap Hastanesi

İstanbul’da bebek ölümleriyle bağlantılı soruşturmanın genişlemesiyle, adı geçen hastanelerden birine daha yetkililer tarafından işlem yapıldığı bildirildi. Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. SGK adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve bu yolla hem bebek ölümlerine yol açan hem de haksız kazanç sağlayan bir çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.


Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
"Yenidoğan Çetesi"
soruşturmasında, 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli bulunuyor. İddianamede "malen sorumlu" olarak yer alan 19 özel hastaneden üçü için faaliyetin askıya alınması kararı verildi.


Bunlardan biri olan
Özel Reyap Hastanesi
'nin ruhsatı iptal edildi ve hastaların taburcu edileceği açıklandı.

İki hastane daha önceden kapatılmıştı


Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından bu yana kapalı olduğu öğrenildi. Özel Şafak Hastanesi'nin girişine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" ifadesi asılmış, kapı ise dubalarla kapatılmış durumda.






Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da soruşturma kapsamında, SGK ile anlaşmalı hastanelerde 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle inceleme başlattığını duyurdu.


SGK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

Çeteyle iş birliği halindeki hastaneler


Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen iddianamede savcı, soruşturmaya konu hastanelerin ve şirketlerin malen sorumlu olduklarını öne sürerek kapatılıp, malvarlıklarına el koyulmasına karar verilmesini talep etti.



'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.



İşte o hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri,
Doğamed Sağlık Hizmetleri,
Ekip Sağlık Hizmetleri,
Güney Hastanesi,
Medilife,
Özel Avcılar Hospital Hastanesi,
Özel Avrupa Şafak Hastanesi,
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi,
Özel Doğa Hospital,
Özel İstanbul Şafak Hastanesi,
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri,
Refik Arslan Sağlık Hizmetleri,
Reyap Sağlık Hizmetleri,
Silivri Kolan Hastanesi,
Yonca Sağlık Hizmetleri,
Medisense Sağlık Hizmetleri,
Gmz Sağlık Hizmetleri,
Özel Reyap İstanbul Hastanesi,
Özel Trg Hospitalist Hastanesi.



#Özel Reyap Hastanesi
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#çete
#bebek

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