Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi

İstanbul’da bebek ölümleriyle bağlantılı soruşturmanın genişlemesiyle, adı geçen hastanelerden birine daha yetkililer tarafından işlem yapıldığı bildirildi. Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. SGK adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve bu yolla hem bebek ölümlerine yol açan hem de haksız kazanç sağlayan bir çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.
Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi
İki hastane daha önceden kapatılmıştı
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından bu yana kapalı olduğu öğrenildi. Özel Şafak Hastanesi'nin girişine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" ifadesi asılmış, kapı ise dubalarla kapatılmış durumda.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da soruşturma kapsamında, SGK ile anlaşmalı hastanelerde 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle inceleme başlattığını duyurdu.
Çeteyle iş birliği halindeki hastaneler
Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen iddianamede savcı, soruşturmaya konu hastanelerin ve şirketlerin malen sorumlu olduklarını öne sürerek kapatılıp, malvarlıklarına el koyulmasına karar verilmesini talep etti.