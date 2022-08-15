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İSTANBUL

Yenikapı alt geçidini su bastı

İstanbul Yenikapı alt geçidini su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

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Haber Merkezi İHA
Yenikapı alt geçidini su bastı
Yenikapı alt geçidini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Yenikapı alt geçit sular altında kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

Bursa'da hayat normale döndü: Selden geriye çamur kaldı
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Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Mudanya'da sele yol açtı.
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Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış sırasında metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
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Sel sularına teslim olan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Bazı araç sahipleri araçlarını temizlerken, bazı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Bölgeye çok sayıda belediyeye ait temizlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ölü yada yaralı olmadığı ifade edildi.
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Mütareke binasını da su bastı<br><br>Öte yandan Mudanya Mütareke binası da sel sularından nasibini aldı. Binanın bodrum katı tamamen suyla kaplandı. Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi ekipleri hem sahilde hem de ilçe genelinde temizlik çalışmasını sürdürüyor.
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Bursa'da hayat normale döndü: Selden geriye çamur kaldı
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak yağışın dinmesiyle hayat normale dönerken, sel sularında sürüklenen araçlar kurtarıldı. Ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
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Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.
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Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı.
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Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı<br><br>Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, \"Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir.\" ifadelerine yer verildi.
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Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

TOKİden kaçırılmayacak fırsat

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