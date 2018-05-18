Yenikapı Miting Alanına nasıl gidilir?

İnsanlık adına İstanbul ayakta' sloganıyla Yenikapı'yı dolduracak milyonlar, siyonist barbarlığı tel'in edecek. Büyük buluşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun da yer alacağı etkinlik bugün saat 16'da başlayacak.
Yenikapı'ya İstanbul'un farklı noktalarından ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Bakırköy, Eminönü, Taksim'den hareket eden dolmuşlar ve otobüsler ile Yenikapı'ya ulaşmanız mümkündür. Sirkeci'den hareket eden banliyö trenlerini kullanarak da Yenikapı'ya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul dışından, Bandırma ve Yalova'dan Yenikapı'ya direk feribot ve deniz otobüsü seferleri bulunmaktadır.
Yenikapı Miting Alanına giden otobüsler
- 31Y Toki Ayazma - Yenikapı, 31 Yenibosna (Kuyumcukent) - Yenikapı 30D Dereboyu - Yenikapı, 77 Şişli - Yenikapı, 88A Yunus Emre Mahallesi - Yeni Kapı, 69A Mecidiyeköy - Yenikapı, 70KY Kurtuluş - Yenikapı, 70FY Feriköy - Yenikapı, 46ÇY Çağlayan - Yenikapı, 39D Yeşilpınar - Yenikapı
İstanbul Avrupa Yakası için
Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Çatalca, Şişli, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ilçelerinde; Belirlenen merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır.Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır. Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.
Metrobüsle ulaşım
Beylikdüzü-Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak gelinen olan Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır. Veya Uzunçayır istasyonundan, Otobüs ring araçları ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.
Metroyla ulaşım
Hacıosman-Yenikapı Metrosu, Havalimanı Aksaray Metrosu, Bağcılar Kabataş Tramvay hattı kullanılarak hem alternatif toplu ulaşım imkanları kullanılabilir hem de Yenikapı İdo İskelesinden yapılacak ring gemi seferleri ile ulaşım sağlanabilir.
Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.
Marmaray ile ulaşım
Kazlıçeşme Yenikapı, Sirkeci istasyonlarından Ayrılıkçeşme istasyonuna ulaşılarak Kadıköy-Kartal metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.
İstanbul Anadolu Yakası için
Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde; AK Parti İlçe Başkanlıklarının belirlediği merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır. Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır.
Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.
Metrobüsle ulaşım
Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.
Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanacak katılımcılar için Uzunçayır istasyonundan ring araçları (Otobüsler) ile de miting alanına ulaşım sağlanacaktır.
Metroyla ulaşım
Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.
Marmarayla ulaşım
Kadıköy-Kartal Metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca, Ayrılıkçeşme istasyonundan miting alanına ring araçları (otobüsler) ile de ulaşım sağlanacaktır.
Yenikapi İETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın İETT Otobüs Durağı
- Durak Adı: YENIKAPI SAHIL Otobüs Durağı - Semt : Fatih - 0,23 km
- Geçen Hatlar
- 81 - YESILKÖY - EMINÖNÜ
- Durak Adı: YENIKAPI SAHIL Otobüs Durağı - Semt : Fatih - 0,23 km
- Geçen Hatlar
- 39D - YESILPINAR - YENIKAPI
- 31Y - AYMA KOOP.-YENIKAPI
- 30D - DEREBOYU - YENIKAPI
- 146T - BOGAZKÖY MH.-BAHÇESEHIR-YENIKAPI
- 46KY - KUSTEPE - YENIKAPI
- 69A - MECIDIYEKÖY-YENIKAPI
- 70FY - FERIKÖY-YENIKAPI
- 70KY - KURTULUS-YENIKAPI
- 77 - SISLI - YENIKAPI
- 81 - YESILKÖY - EMINÖNÜ
- 88A - YUNUS EMRE MAHALLESI-YENIKAPI
- Yenikapi IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın IETT Otobüs Durağı
- Durak Adı: LANGA-DAVUTPAŞA Otobüs Durağı - Semt : Fatih - 0,25 km
- Geçen Hatlar
- B2 - HAYDARPAŞA - GEBZE
- 1453 - MİNİATÜRK-PANORAMA 1453-MİNİATÜRK
- BN1 - HALKALI-EMİNÖNÜ
- BN2 - KÜÇÜKÇEKMECE-EMİNÖNÜ
- BN3 - HALKALI - YENİKAPI
- Yenikapi Tren kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Tren Durağı
- Durak Adı: YENİKAPI Tren İstasyonu Durağı - Semt :Fatih - 0,28 km
- Geçen Hatlar
- B1 - SİRKECİ - HALKALI
- Yenikapi Metro kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Metro Durağı
- Durak Adı: Yenikapı Metro İstasyonu Metro Durağı - Semt :Fatih - 0,34 km
- Geçen Hatlar
- M1A - YENİKAPI-ATATÜRK HAVAALANI
- M1B - YENİKAPI-KİRAZLI METRO
- Yenikapi Marmaray kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Metro Durağı
- Durak Adı: MARMARAY YENİKAPI İSTASYONU - Semt :Fatih - 0,39 km
- Geçen Hatlar
- M5 - KAZLIÇEŞME - SÖĞÜTLÜÇEŞME
- Yenikapi IDO Vapur kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın IDO Vapuru Durağı
- Durak Adı: YENİKAPI IDO Vapur Durağı - Semt :Adalar - 0,50 km
- Geçen Hatlar
- Yenikapi Tramway kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Tramway Durağı
- Durak Adı: AKSARAY Tramvay Durağı - Semt :Fatih - 0,79 km
- Geçen Hatlar
- T1 - ZEYTINBURNU - KABATAŞ
- Yenikapi Tramway kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Tramway Durağı
- Durak Adı: HASEKİ Tramvay Durağı - Semt :Fatih - 0,86 km
- Geçen Hatlar
- T1 - ZEYTINBURNU - KABATAŞ
- 36Y - ARNAVUTKÖY-YENİKAPI
- Yenikapi Tramway kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Tramway Durağı
- Durak Adı: YUSUFPAŞA Tramvay Durağı - Semt :Fatih - 0,87 km
- Geçen Hatlar
- T1 - ZEYTINBURNU - KABATAŞ
- 36Y - ARNAVUTKÖY-YENİKAPI
- Yenikapi Tren kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Tren Durağı
- Durak Adı: KUMKAPI Tren İstasyonu Durağı - Semt :Eminönü - 0,94 km
- Geçen Hatlar
- B1 - SİRKECİ - HALKALI
- Yenikapi Metro kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Metro Durağı
- Durak Adı: Aksaray Metro İstasyonu Metro Durağı - Semt :Fatih - 0,98 km
- Geçen Hatlar
- M1A - YENİKAPI-ATATÜRK HAVAALANI
- M1B - YENİKAPI-KİRAZLI METRO
- Yenikapi Metro kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Metro Durağı
- Durak Adı: AKSARAY Metro Durağı - Semt :Fatih - 0,98 km
- Geçen Hatlar
- M1 - AKSARAY - HAVAALANI METRO
- 97GE - GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ
- 336 - ARNAVUTKÖY-EMİNÖNÜ
- Yenikapi Tren kullanarak gidebilirsiniz.
- En Yakın Tren Durağı
- Durak Adı: K.MUSTAFAPAŞA Tren İstasyonu Durağı - Semt :Fatih - 1,61 km
- Geçen Hatlar
- B1 - SİRKECİ - HALKALI