Yenikapı Miting Alanına nasıl gidilir?

İnsanlık adına İstanbul ayakta' sloganıyla Yenikapı'yı dolduracak milyonlar, siyonist barbarlığı tel'in edecek. Büyük buluşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun da yer alacağı etkinlik bugün saat 16'da başlayacak.

Yenikapı'ya İstanbul'un farklı noktalarından ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Bakırköy, Eminönü, Taksim'den hareket eden dolmuşlar ve otobüsler ile Yenikapı'ya ulaşmanız mümkündür. Sirkeci'den hareket eden banliyö trenlerini kullanarak da Yenikapı'ya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul dışından, Bandırma ve Yalova'dan Yenikapı'ya direk feribot ve deniz otobüsü seferleri bulunmaktadır.

Yenikapı Miting Alanına giden otobüsler

31Y Toki Ayazma - Yenikapı, 31 Yenibosna (Kuyumcukent) - Yenikapı 30D Dereboyu - Yenikapı, 77 Şişli - Yenikapı, 88A Yunus Emre Mahallesi - Yeni Kapı, 69A Mecidiyeköy - Yenikapı, 70KY Kurtuluş - Yenikapı, 70FY Feriköy - Yenikapı, 46ÇY Çağlayan - Yenikapı, 39D Yeşilpınar - Yenikapı

İstanbul Avrupa Yakası için

Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Çatalca, Şişli, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ilçelerinde; Belirlenen merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır.Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır. Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.

Metrobüsle ulaşım

Beylikdüzü-Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak gelinen olan Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır. Veya Uzunçayır istasyonundan, Otobüs ring araçları ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

Metroyla ulaşım

Hacıosman-Yenikapı Metrosu, Havalimanı Aksaray Metrosu, Bağcılar Kabataş Tramvay hattı kullanılarak hem alternatif toplu ulaşım imkanları kullanılabilir hem de Yenikapı İdo İskelesinden yapılacak ring gemi seferleri ile ulaşım sağlanabilir.

Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

Marmaray ile ulaşım

Kazlıçeşme Yenikapı, Sirkeci istasyonlarından Ayrılıkçeşme istasyonuna ulaşılarak Kadıköy-Kartal metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

İstanbul Anadolu Yakası için

Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde; AK Parti İlçe Başkanlıklarının belirlediği merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır. Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır.

Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.

Metrobüsle ulaşım

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanacak katılımcılar için Uzunçayır istasyonundan ring araçları (Otobüsler) ile de miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

Metroyla ulaşım

Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

Marmarayla ulaşım

Kadıköy-Kartal Metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca, Ayrılıkçeşme istasyonundan miting alanına ring araçları (otobüsler) ile de ulaşım sağlanacaktır.

Yenikapi İETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.



