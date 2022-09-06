Yenikapı'da İETT otobüsü araçların arasına daldı

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

ARACIN FRENİ PATLAMIŞ

Görgü tanığı Aydın Aydemir, "Kaza sesi geldi. Otobüs hızlı geliyordu. Buradaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden sonra motora çarptı. Ben şoförle konuştum. Şoför 'Fren patlamış. Ben ne kadar frene bastıysam da bir türlü aracı kontrol altına aldıramadım' dedi. Bariyerlere çarpmış, bir motorcunun ayağı yaralanmıştı. Sağlıkçı olmadığımız için bir şey yapamadık." dedi.

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FOTOĞRAF 12 Kaza, 06.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kadın şoförün idaresinde bulunan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, Kısıklı Caddesi üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminden dolayı direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan elektrik direğini kırdı. Kaymaya devam eden İETT otobüsü elektrik hatlarının bulunduğu bir panoyu da kırarak altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Otobüsün kaza anında boş olması olası bir faciayı önledi. Yaşanan kazada İETT otobüsünde maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, elektriktik ekipleri kaldırıma düşen elektrik hatlarını kesti. Kazaya karışan İETT otobüsü olay yerinden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı: Araçta yolcu olmaması faciayı önledi Üsküdar'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada İETT otobüsünün boş olması felaketi önledi.

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