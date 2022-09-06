Yenikapı'da İETT otobüsü araçların arasına daldı

İstanbul Yenikapı Sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 17 kişi yaralanırken, aracın freninin patladığı bu sebeple duramadığı öğrenildi.
Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.
Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
ARACIN FRENİ PATLAMIŞ
Görgü tanığı Aydın Aydemir, "Kaza sesi geldi. Otobüs hızlı geliyordu. Buradaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden sonra motora çarptı. Ben şoförle konuştum. Şoför 'Fren patlamış. Ben ne kadar frene bastıysam da bir türlü aracı kontrol altına aldıramadım' dedi. Bariyerlere çarpmış, bir motorcunun ayağı yaralanmıştı. Sağlıkçı olmadığımız için bir şey yapamadık." dedi.