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GündemYenikapıdaki Kudüs mitinginden önemli mesajlar
İSTANBUL

Yenikapı'daki Kudüs mitinginden önemli mesajlar

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenleniyor. Destici, Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuşma yaptı.

Yeni Şafak
Yenikapı'da 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi düzenlendi.
Yenikapı'da 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi düzenlendi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenleniyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Haykırıyoruz, çünkü acımız büyük. Filistin toprakları bir kez daha kanla sulandı. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka ödeyecekler.

İsrail'in uluslararası hukuku ayak altına almasını ABD'nin seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun, yuh olsun.

Dünya barışa bu kadar hasretken, işgalci İsrail terör örgütlerinden daha acımasız yöntemlerle zulümlerini icra etmektedir.

İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, etnik temizliktir.

MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bilsinler ki yalnız değiller. Bilsinler ki çaresiz değiller. Bilsinler ki sahipsiz değiller.

Zulme seyirci olmayacağız. Dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezip geçeceğiz.

Kudüs imanımızın itibarıdır.

ABD'nin hastalıklı yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştır. Tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir.

Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum, ABD'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kastettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada ama mahşerde mutlak surette ödeyecektir."

Erdoğan miting alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na geldi.

İnsanlık adına İstanbul ayakta

Mitingin yapıldığı alana bir süre önce başlayan çalışmalar kapsamında, konuşmalar için dev bir platform kuruldu. "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı.

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip edeceği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

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