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Yenilenebilir enerjiye rekor yatırım

Yenilenebilir enerji dönüşümü teknolojilerine yapılan küresel yatırım miktarı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 19 artarak 1,3 trilyon dolara çıktı.

09:21 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA)
"Yenilenebilir Enerji Finansmanı Küresel Görünümü 2023"
raporuna göre, yatırımlar, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve ısınma, enerji depolama, karbon yakalama ile hidrojen teknolojilerini içeriyor.

Yatırımların yüksek olmasının nedeni iklim değişikliği ve beraberinde getireceği krizin ülkeler tarafından iyi anlaşılması ve buna yönelik hedeflerin belirlenerek yatırımların planlanması olarak gösterildi.

Özellikle son yıllarda küresel salgınla karşılaşılan tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan enerji krizine karşın yatırım miktarının artış göstermesi olumlu karşılanırken, söz konusu yatırım miktarı yine de iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine ulaşmak için yeterli bulunmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IRENA Direktörü Francesco La Camera, küresel krizlerin yenilenebilir enerji yatırımları için zorlukların yanında fırsatlar barındırdığını belirterek, "Enerji verimliliğinin de dahil olduğu enerji dönüşüm teknolojilerine yapılan küresel yatırımlar 1,3 trilyon dolara ulaştı. Bu yeni bir rekor. Ancak küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırması için yatırımların dört kat atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


#IRENA
#İklim değişikliği
#yenilenebilir enerji
#Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA)
15 dakika önce
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Yenilenebilir enerjiye rekor yatırım
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