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Ekonomi

Bakanlık açıkladı: İkinci el otomobil denetiminde 36 işletmeye 16 milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

13:01 . 28/02/2023 Salı
DHA
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
"2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır."
denildi.


#Ticaret Bakanlığı
#ceza
#işletme
1 saat önce
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Bakanlık açıkladı: İkinci el otomobil denetiminde 36 işletmeye 16 milyonluk ceza
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