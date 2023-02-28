Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
"2023 yılı Ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır."
denildi.
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1 saat önce
Bakanlık açıkladı: İkinci el otomobil denetiminde 36 işletmeye 16 milyonluk ceza
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