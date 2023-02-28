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Ekonomi

Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüme kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekteki büyüme ise yüzde 3,5 oldu.

10:02 . 28/02/2023 Tuesday
AA
Foto/Arşiv

Foto/Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Bu kapsamda, geçen yılın 4. çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli oldu. Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

Kişi başına milli gelir 2022'de 10 bin 655 dolar oldu.

Ekonomistler ne bekliyordu?

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyordu.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyordu.

Hangi sektör ne kadar büyüdü?

2022 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü yüzde 0,6 arttı. İnşaat sektörü ise geçen yıl yüzde 8,4 daraldı.


#büyüme rakamları
#TÜİK
#Ekonomi
16 minutes ago
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Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüme kaydetti
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