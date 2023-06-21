Yenilginin faturasını Yeni Şafak'a çıkaran Kılıçdaroğlu'na Ersin Çelik'ten cevap: Danışmanına verdiği 49 milyon TL'nin peşine düşsün

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamayı izledik. Biz de şimdi iki Yeni Şafak yazarı ve ben artı Yeni Şafak'ın dijitalini yöneten gazeteci olarak Aydın Ünal ile bu açıklamayı konuşacağız. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi'nin bir yanıtı var tabi ki. Yarın gazetemiz manşetten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak bir yanıt verecek. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaparken sosyal medyada çok fazla mizah konusu oldu. Espri konusu oldu. Yani dilim çok varmıyor ama alay edildi yani açıkça. On beş gün içerisinde üç seçim kaybetmiş bir lider. Grubunun önüne çıktığı gün 'Ben Yeni Şafak'ın Facebook'a verdiği reklamlara yenildim' diyor, 'üç milyon TL'yi nereden buldunuz' diyor. Burası koskoca Albayrak Grubu. Ve üç milyon TL'yi biz Kılıçdaroğlu için harcamadık. Ben 12 yıldır Yeni Şafak'ın dijitalini yönetiyorum Aydın Ünal. Bizim en fazla yatırım yaptığımız alan sosyal medya. Ve Türkiye'nin en güçlü sosyal medya platformu aynı zamanda Albayrak Grubu'na ait. Sadece Yeni Şafak değil çok sayıda dijital markamız var. Ve Facebook bizim ana yatırım yaptığımız mecralardan biri çünkü dokuz milyon takipçimiz var. Biz global bir hesabız. Yani İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Türkçe yayın yapan bir Facebook sayfamız var ve buradaki toplam takipçimiz dokuz milyon. Türkiye'nin en yüksek takipçili medya organıyız. Türkiye'nin en fazla takipçisi olan ilk beş sayfasından birisiyiz. Diğerleri ya taraftar, futbol kulüplerinin sayfası ya da çok büyük bir Türkiye firmasının sayfası. Şimdi biz sürekli buraya yatırım yapıyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na özel yapmadık yani. 10 yıldır yaptığımız yatırımı Facebook'a verdiğimiz reklam bütçesini çıkarmadık. Geriye dönük Facebook'la konuşmamız lazım fatura çıkarmamız lazım. Ama bunun çok katı, zaten Yeni Şafak'ın yarınki yanıtı da bu olacak bu bir. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu burada biz 'Yeni Şafak'ın verdiği reklamlara yenildik' itirafında da bulunuyor. Yani aslında bahane üretmeye çalışıyor. Bu ürettiği bahaneler çok böyle karşılığı yok çünkü ben bugün sosyal medyada CHP tabanlı, CHP'yi destekleyen medya organlarının yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara da baktım gerçekten içler acısıydı. Yani CHP'li kurmaylar okuduklarında Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken nasıl bir hale pozisyona düşürdüğünü CHP'yi, CHP genel başkanlığını, partiyi aslında nasıl rencide ettiğini de gösteriyor.