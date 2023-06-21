Yenilginin faturasını Yeni Şafak'a çıkaran Kılıçdaroğlu'na Ersin Çelik'ten cevap: Danışmanına verdiği 49 milyon TL'nin peşine düşsün

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Yeni Şafak'ın Facebook'a 'üç milyon TL' verdiği iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada seçimlerde yenilgiye uğraması adına Yeni Şafak'ın Facebook'a üç milyon TL verdiğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Şafak'ı karalamak adına ortaya attığı bu iddiaya ise Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik cevap verdi.
tvnet'te yayınlanan Siyaseten programında konuşan Çelik, üç milyon TL'nin Kılıçdaroğlu için harcanmadığını belirterek, "Türkiye'nin en güçlü sosyal medya platformu aynı zamanda Albayrak Grubu'na ait. Sadece Yeni Şafak değil çok sayıda dijital markamız var. Ve Facebook bizim ana yatırım yaptığımız mecralardan biri çünkü dokuz milyon takipçimiz var. Biz global bir hesabız." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Facebook'u örnek göstererek doğru bir tespitte bulunduğunu söyleyen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının CHP'yi, Millet İttifakı'nı Twitter'a yönelttiğini; manipülasyondan, kaostan beslenen bir mecradan siyasal iletişim yaptıkları için Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini söyledi.
Ersin Çelik, Kılıçdaroğlu'na 49 milyon TL verdiği danışmanının peşine düşmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu
"Türkiye'nin en fazla takipçisi olan ilk beş sayfasından birisiyiz"
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamayı izledik. Biz de şimdi iki Yeni Şafak yazarı ve ben artı Yeni Şafak'ın dijitalini yöneten gazeteci olarak Aydın Ünal ile bu açıklamayı konuşacağız. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi'nin bir yanıtı var tabi ki. Yarın gazetemiz manşetten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak bir yanıt verecek. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaparken sosyal medyada çok fazla mizah konusu oldu. Espri konusu oldu. Yani dilim çok varmıyor ama alay edildi yani açıkça. On beş gün içerisinde üç seçim kaybetmiş bir lider. Grubunun önüne çıktığı gün 'Ben Yeni Şafak'ın Facebook'a verdiği reklamlara yenildim' diyor, 'üç milyon TL'yi nereden buldunuz' diyor. Burası koskoca Albayrak Grubu. Ve üç milyon TL'yi biz Kılıçdaroğlu için harcamadık. Ben 12 yıldır Yeni Şafak'ın dijitalini yönetiyorum Aydın Ünal. Bizim en fazla yatırım yaptığımız alan sosyal medya. Ve Türkiye'nin en güçlü sosyal medya platformu aynı zamanda Albayrak Grubu'na ait. Sadece Yeni Şafak değil çok sayıda dijital markamız var. Ve Facebook bizim ana yatırım yaptığımız mecralardan biri çünkü dokuz milyon takipçimiz var. Biz global bir hesabız. Yani İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Türkçe yayın yapan bir Facebook sayfamız var ve buradaki toplam takipçimiz dokuz milyon. Türkiye'nin en yüksek takipçili medya organıyız. Türkiye'nin en fazla takipçisi olan ilk beş sayfasından birisiyiz. Diğerleri ya taraftar, futbol kulüplerinin sayfası ya da çok büyük bir Türkiye firmasının sayfası. Şimdi biz sürekli buraya yatırım yapıyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na özel yapmadık yani. 10 yıldır yaptığımız yatırımı Facebook'a verdiğimiz reklam bütçesini çıkarmadık. Geriye dönük Facebook'la konuşmamız lazım fatura çıkarmamız lazım. Ama bunun çok katı, zaten Yeni Şafak'ın yarınki yanıtı da bu olacak bu bir. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu burada biz 'Yeni Şafak'ın verdiği reklamlara yenildik' itirafında da bulunuyor. Yani aslında bahane üretmeye çalışıyor. Bu ürettiği bahaneler çok böyle karşılığı yok çünkü ben bugün sosyal medyada CHP tabanlı, CHP'yi destekleyen medya organlarının yaptığı paylaşımlara gelen yorumlara da baktım gerçekten içler acısıydı. Yani CHP'li kurmaylar okuduklarında Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken nasıl bir hale pozisyona düşürdüğünü CHP'yi, CHP genel başkanlığını, partiyi aslında nasıl rencide ettiğini de gösteriyor.
"Kılıçdaroğlu gitsin kendisini dolandıran danışmanların peşine düşsün"
Kemal Kılıçdaroğlu, Facebook'u örnek göstererek aslında doğru bir tespitte bulunuyor. Facebook yüzünden kaybettiler, Instagram yüzünden kaybettiler çünkü onların danışmanları Kılıçdaroğlu'nu, CHP'yi ve Millet İttifakı'nı Twitter'a yönelttiği için gerçek olmayan, seçmende karşılığı olmayan; manipülasyonun, yalanın, iftiranın kol gezdiği, kaostan beslendiği bir mecrada siyasal iletişim yaptıkları için kaybettiler. AK Parti seçmeni Instagram'daydı, Facebook'taydı ve AK Parti burada kitlesine ulaştı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu tespiti yapmış ama teşhisi koyamamış ama bana kalırsa gitsin 49 milyon lira verip evinin mutfağından video çektirten kendisine danışmanını bulsun. O parayı geri alsın önce. Bizim ödediğimiz üç milyonun, Facebook'a ödediğimiz ki kendi haberlerimizi yayınlıyoruz. Kendi içeriklerimizi yayınlıyoruz. Çok fazla özel içerik yayınlıyoruz. Kendi helal paramızla, kendi kazancımızla o yatırımı yapıyoruz ve karşılığını da alıyoruz. Bu siyasi bir karşılık değil medya karşılığını alıyoruz. Bunun peşine düşeceğine kendisini dolandıran danışmanların peşine düşsün. Bir gazeteci olarak benim tavsiyem bu."