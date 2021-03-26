Yenişehir’e çocuk sokağı

Diyarbakır’da bir birinden farklı bir çok projelere imza atan Yenişehir Belediyesi bu kez çocuklara özgür bir sokak oluşturuyor. Ofis Rızvanağa caddesi üzerinde trafiğe kapalı bulunan sokağı çocuk sokağına dönüştürecek olan belediye aynı zamanda bölgede bir ilk ke imza atmış olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN TASARLADIK

Yenişehir Çocuk Sokağı ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Araç trafiğine kapalı olan 200 Metre uzunluğundaki sokağı çocuklar için tasarladıklarını belirterek,’’ Ofis Rızvanağa Caddesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile 7. Kolordu Komutanlığı Lojmanları arasında kalan 200 metrelik trafiğe kapalı olan sokağımızı Çocuk Sokağına dönüştürüyoruz. Bu sokağımızda farklı çocuk oyun grupları, macera parkurları, koşu parkurları, mini futbol ve basketbol sahası ile meyve ağaçlarımız bulunacaktır.’’ dedi.

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ÇOCUKLAR’A YAPILAN HİZMET GELECEĞE YAPILAN HİZMETTİR

En güzel hizmetin çocuklara yapılan hizmet olduğunu da anlatan Başkan Beşikci, Çocuklara yapılan hizmet geleceğe yapılan hizmettir. Çocuk Sokağımız ile çocuklarımız, güvenli, eğitici ve eğlenceli bir sokağa kavuşmuş olacak. Anneler çocukları ile burada güven içinde hoşça vakit geçirebilecekler. Çocuklarımızın mutlu olması, ailelerimizin mutlu olması bizim için çok önemlidir.’’ şeklinde konuştu.

Trafiğe kapalı mahallenin Çocuk Sokağına dönüşeceğini duyan mahalle sakinleri Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’ye teşekkür etti