Yenişehir’in yeni eğitim merkezi

Eğtim Merkezinde ayrıca Kırsal mahallelerde oturan ve hiç sinemaya gitmeyen çocuklarda sinemayla tanıştırılıyor.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezinde eğitim alan kadınlar atık materyalleri değerlendirerek ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Diyarbakır Yenişehir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezi kompleksinde Aile Destek Merkezi (ADEM) eğitmenleri tarafından 17 derslik içerisinde bir çok eğitimlerin verildiğini belirterek, ‘’ Merkezimizde ayrıca 54 kişilik Cep Sineması da bulunmakta bu cep sinemalarımızda eğitimlerimizin yanı sıra kırsal mahallelerimizden getirdiğimiz öğrencilerimizi de sinemayla tanıştırmaktayız.’’ dedi.

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Başkan Beşikci, Yenişehir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezi kompleksimizde Aile Destek Merkezi (ADEM) Eğitmenlerimizce çocuklarımıza bale Salonu'nda bale dersleri,Müzik Sınıfı'nda bağlama, piyano ve saz dersleri,Deri Atölyesi'nde kadınlara ham deriden kemer, tablo, hediyelik eşya ve atık materyallerden peşvörd çanta yapımı öğretilmekte, Bilgisayar Sınıfı'nda 13 yaş ve üzeri çocuklar için Grafik Tasarım Kursu, Tinkercad programı dersleri, Yiyecek Atölye'sinde Dünya Mutfağı başta olmak üzere yiyecek tarifleri ve teorik eğitimler, Kur'an-ı Kerim kursu, Kuaförlük Atölyesi, Okuma-yazma Sınıfı, El Sanatları Atölyesi, Fitness Salonu, Kütüphane, Konferans Salonu, Çocuk Bakım ve Oyun Odası bulunmaktadır. Giyim Atölyelerimizde, 'Biz de çöp yok, kırkyama yapıyoruz' anlayışıyla kursiyerlerin evlerinden getirdikleri atık ve kullanılmayan giyim eşyalarını değerlendiriyoruz. Resim Atölye'sinde dekoratif ahşap süsleme ve takı tasarım eğitimlerini alan kursiyerler isterlerse kendi tasarladıkları takıların satışını yapabiliyorlar.’’ dedi.

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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezin alınan eğitimlerin ardından kursiyerlerin aldıkları sertifikalar ile Usta Öğretici olarak çalışabilecekleri imkanlarında sağlandığını anlatarak,’’ Sertifikasını alan öğrencilerin Sanayi Meslek Yüksek Okulu'nda Usta Öğretici olabildiklerini.’’söyledi.

Öte yandan Diyarbakır Yenişehir Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür Merkezinde eğitime katılan kadınlar,Merkez bünyesinde bulunan Hanımevi Millet Kıraathanesinde çay saati etkinliği düzenleyerek, ders aralarında dinleniyorlar.