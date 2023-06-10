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Yenişehirlioğlu kaza geçirdi

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammed Talha, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

04:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Erdal Demirkol idaresindeki 40 ABN 026 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı. Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaşa çarptı. Otomobilde bulunan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanenin Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Yenişehirlioğlu'nun bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde de zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğunu söyleyerek “Uzun bir süre mutlak yatak istirahati ve

ayağa kalkmaması gerekecek” dedi.

OĞLUNUN DURUMU İYİ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Yenişehirlioğlu’nu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getirdi. Yurdunuseven, “Kazadan gece haberdar olduk ve süreci takip ettik. Üniversite hastanemiz hemen ciddi şekilde gerekli tetkikleri yaptı. Kendisi şu anda dinleniyor ve yatarak bir tedavi söz konusu. Kazada yaralanan oğlunun da durumu iyi” dedi.



#Bahadır Yenişehirlioğlu
#trafik kazası
#Afyonkarahisar
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