Yenişehirlioğlu kaza geçirdi

Erdal Demirkol idaresindeki 40 ABN 026 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı. Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaşa çarptı. Otomobilde bulunan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanenin Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Yenişehirlioğlu'nun bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde de zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğunu söyleyerek “Uzun bir süre mutlak yatak istirahati ve