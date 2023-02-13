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Yer 8 metre kaydı

TÜBİTAK öncülüğünde başlatılan saha çalışmaları sayesinde depreme ilişkin çarpıcı bilgiler geliyor. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,7’lik ilk depremi üreten fay için açıklanan 3 metrelik atımı revize etti. Ekinözü istasyonunda 5 metrelik bir yer değiştirme ölçüldüğünü, uydu verilerine de baktıklarını belirten Özener, “7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremden etkilenen tren rayları.

Depremden etkilenen tren rayları.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, sahada incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Haluk Özener.

ÇOK GENİŞ BİR COĞRAFYA

TÜBİTAK’ın desteğiyle birçok grubun çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Özener, bu ekiplerin verileriyle ilgili şu bilgileri verdi: “İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti. Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor. Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı. Uydu görüntüleri de geliyor. Oradan da ilk sonuçlarla, farklı farklı yerlerde, fayın çok uzun bir alanı etkilediği için, 5 metrenin üzerinde de atımlar olduğu, özellikle yabancı bilim insanlarının çalışmalarından bizlere geliyor. İlerleyen dönemdeki çalışmalarla daha da netleşecek fakat, 7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi. Geniş bir coğrafyayı etkiliyor. 300-350 kilometrelik alanda bu etki var.”



#Deprem
#Pazarcık
#Haluk Özener
3 saat önce
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Yer 8 metre kaydı
Evim Evindir projesi böyle işliyor
Yurtlar depremzedeler için hazır
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