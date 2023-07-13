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Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal panik: AFAD ekipleri sevk edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daveti öncesi kimyasal koku hissedildi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havalandırma çalışması yapan ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

20:15 . 13/07/2023 الخميس
DHA
Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı

İstanbul'da Fatih Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti. 


Olay, saat 17.30 sıralarında Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke Başkonsolosu ve Konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku hissedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığı tespit edildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı.



#Yerebatan Sarnıcı
#Kimyasal
#AFAD
#İBB
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