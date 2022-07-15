Yerel medyanın kahramanlığı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan

Yerel medya demokrasinin akciğeridir. Farklı renkler ve sesler kendisini bu mecralarda ifade eder. Kurtuluş Savaşı’nda nasıl vatanın kurtarılmasının bayraktarlığını yapmışsa, darbelere karşı da dimdik ayakta durmuştur. İzmir’i işgal eden Yunanlılara karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin yerel medya mensubudur. Anadolu’da yakılan bağımsızlık ateşini yerel medya yakmıştır. Kuvay-i Milliye destanını yazan kahramanlardır. Ülkemiz zaman zaman darbelerle karşı karşıya kalmıştır. En kanlısı 27 Mayıs 1960 darbesi olmuştur. Bir başbakan ve iki bakan asılmıştır. Rahmetli Adnan Menderes çok basit gerekçelerle idam edilmiştir. Rahmetli Menderes’e yapılan suçlamalardan birisi de Afgan Kralının hediye etmiş olduğu tazıyı yani köpeği kendi çiftliğine götürdüğü iddiasıdır. Tarihe ‘kedi köpek davası’ olarak geçmiştir. Devrin gazeteleri Menderes’i yolsuzluk ve Amerikancılıkla suçlamıştır. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi binlerce sağ ve sol görüşe mensup vatandaşlarımız iç çatışmalar nedeniyle öldürülmüştür. Devletin yetkilileri sağ ve sol çatışmasına engel olmak yerine körüklemişlerdir. Darbe zemininin olgunlaşmasını beklemişlerdir. Bu darbe sürecinde de ulusal ya da yaygın medyanın rolü büyüktür. Nitekim Kenan Evren bizi medya kışkırttı demiştir. 28 Şubat postmodern darbe sürecinin ana aktörü medyadır. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya bu sefer silahsız kuvvetler halletsin, diyerek Necmettin Erbakan hükümetini devirmişlerdir. Askeri brifingler, yargı isyanları, medya tahriki meşru bir hükümeti devirmiştir. Refah Partisi kapatılmış ve rahmetli Erbakan Hocaya siyaset yasağı getirilmiştir. 15 Temmuz FETÖ darbesi başarılı olamamıştır. Bu durumun en temel nedenlerinden birisi Anadolu medyasının direnişidir. Ulusal ya da yaygın medya darbe karşıtı açıklama yapmakta geç kalmışken yerel televizyonlar halkı meydanlara davet etmiştir. Eskiden olsa medya darbenin yanında yer alırdı. Ulusal medyadaki bazı onurlu gazeteciler ve yerel medya darbeyi engelleyen ana aktörler olmuştur. Sayın Bianali Yıldırım’ın ilk saatlerdeki açıklaması ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş oldukları dirayetli liderlik sayesinde darbe önlenmiştir. Bana göre, 15 Temmuz gecesinin en öneli anekdotu karasal antenlerin hizmete sokulmasıdır. 15 Temmuz gecesi darbeciler Türksat’ı ele geçirdiler. Uydu yayınlarını kestiler. O gece yerel medya muhteşem bir adım attı. Tüm şehirlerin en yüksek tepelerine kurulan karasal vericileri çalıştırdılar. Darbeciler uydu yayını kestiler ama karasal vericilere güçleri yetmemişti. Hemen yerel televizyonlara dernek olarak haber verdik. ‘Karasal vericileri çalıştırın’. O gece karasal yayın yapılarak halkımız şehrin meydanlarına çağrıldı. Darbeciler uyduyu ve interneti kestiler ama karasal yayını kesemediler. Bu noktada yerel televizyonlar devreye girdi. Milletimizin iradesine sahip çıktı. Milletimizle beraber günlerce şehrin meydanlarında yayın yaptı. Kurtuluş Savaşı’nda yerel medya nasıl vatanı müdafaa ettiyse 15 Temmuz geçesi de milli iradeye sahip çıkmıştır.