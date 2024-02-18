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Yerel seçime sayılı günler kala dikkat çeken karar: CHP 37 gün sonra Çivril adayını geri çekti

CHP'de Çivril Belediye Başkan adayı olarak duyurulan isim, 37 gün sonra adaylıktan çekildi. Şu ana kadar parti yetkililerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

09:29 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 09:29 - 18/02/2024 Pazar
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Kemal Aslan - Semih Dere
Kemal Aslan - Semih Dere
CHP
bir seçime daha kaosla hazırlanıyor. Üst yönetimde yaşanan krizler, il ve ilçelere de yansıyor.

Yerel seçim öncesi aday belirlemede büyük bir sıkıntı yaşayan CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.


37 gün sonra adaylıktan çekildi


Şimdi ise seçime kısa bir süre kala Denizli'de yaşanan olay gündem oldu.



CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın genel merkez kararı ile 37 gün sonra adaylıktan geri çekildiği belirtildi.


Adaylık krize neden olmuştu


Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı dün alındı.


Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.




#CHP
#Denizli
#Çiğli
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