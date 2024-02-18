Yerel seçime sayılı günler kala dikkat çeken karar: CHP 37 gün sonra Çivril adayını geri çekti

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP’yle Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz ve İstanbul Esenyurt’ta uzlaştıklarını açıkladı. CHP Akdeniz’de DEM adayı Hoşyar Sarıyıldız’ı, DEM ise Esenyurt’ta CHP adayını destekleyecek. CHP Esenyurt için Ali Gökmen’i ilan etmişti ancak Gökmen’in çekildiği ve yerine DEM’in sıcak baktığı bir ismin aday olacağı belirtiliyor.