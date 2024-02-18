Yerel seçime sayılı günler kala dikkat çeken karar: CHP 37 gün sonra Çivril adayını geri çekti

Yerel seçim öncesi aday belirlemede büyük bir sıkıntı yaşayan CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.
37 gün sonra adaylıktan çekildi
Şimdi ise seçime kısa bir süre kala Denizli'de yaşanan olay gündem oldu.
CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın genel merkez kararı ile 37 gün sonra adaylıktan geri çekildiği belirtildi.
Adaylık krize neden olmuştu
Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı dün alındı.
Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.