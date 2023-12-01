Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi

Buna göre, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olabilmek için saat 17.00 itibarıyla görevlerinden ayrılma süreci tamamlandı.