Yerel siyasete girin

Erdoğan, Paris’teki Türk kökenli STK temsilcilerine “Birlik olun, birbirinizi çok sevin” mesajını verdi. Erdoğan, “Macron ile siyasi konuları da ele aldık. Kudüs, İsrail- Filistin meselesi, Irak, Suriye, Libya, Mısır, Tunus’u değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte daha da sıkı irtibatlarımız olmak üzere Dışişleri bakanlarımız birbirileri ilişkileri daha da artacak. AB sürecini ele aldık. Terör en önemli meselemizdir” dedi.

SOROS NE İSE KAVALA DA O

Türk toplum temsilcilerine Erdoğan, “Soros dünyada ne ise Türkiye’de de Kavala’da odur. Gezi olayının arkasındaki en büyük güç odur. Fakat yargı, kolluk görevleri bu tespitleri yaptı. Bunlar yakalandı, şuanda da içerdeler. Bu süreçler devam ediyor” diye konuştu. Fransa’da çok sayıda FETÖ elemanının bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Macron’a FETÖ elemanları ve dernekleri ile vakıflarının listesini ilettiğini ve gereğinin yapılmasını istediğini söyledi.

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ÇİFTE VATANDAŞLIK İSTEĞİ

Erdoğan’ın, Fransa’da yaşayanlardan da iki istediği oldu. Fransa’da 700 bin Türk’ün olduğunu, bunların yarısının çifte vatandaş, yarısının ise Fransız vatandaşı olmadığını vurgulayarak, “Fransa’da yaşıyorsunuz. Neden çifte değilsiniz” diye sordu. Vatandaşlar ise çifte vatandaşlık için başvuru yaptıklarını ancak siyasi nedenlerle verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine Erdoğan “Tekrar tekrar müracaat edin” isteğinde bulundu. Erdoğan, 350 bin çifte vatandaşa da Fransa siyasetinde yer almalarını istedi.