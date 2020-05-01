Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yerin 70 metre altında 1 Mayıs konseri
İSTANBUL

Yerin 70 metre altında 1 Mayıs konseri

İstanbul Valiliğinin organize ettiği "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konseri" yerin 70 metre altında metro inşaat alanında düzenlendi. Ünlü sanatçı Kıraç’ın konser verdiği inşaat alanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamalarda bulundu. Etkinlik valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Haber Merkezi Diğer
Şarkıcı Kıraç, sevilen şarkılarını emekçi işçiler için seslendirdi.
Şarkıcı Kıraç, sevilen şarkılarını emekçi işçiler için seslendirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı dün yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Kıraç konseri ile sizlere sesleneceğiz. Şarkılara eşlik etmek için sizleri 16.10'da tv, radyo ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sanatçı Kıraç, yerin 70 metre altında metro inşaat alanında kurulan sahnede sevilen şakrılarını seslendirdi. Alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser
GÜNDEM
İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser

"Sesimizi ulaştıran herkese teşekkürler"

Vali Yerlikaya açıklamasında “El ele veriyor emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Sesimizin sözümüzün sizlere ulaşmasını sağlayan tüm radyo ve televizyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Kıraç’a kulak verelim. Kalın sağlıcakla…” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Türkiyenin sunumunu istedi

Türkiye'nin sunumunu istedi

​Bakan Koca, DSÖ toplantısında detaylıca anlattı.
Son 15 ayın en iyisi

Son 15 ayın en iyisi

​Borsa İstanbul'dan yatırımcıların yüzünü güldüren performans.
Bile isteye gözaltı

Bile isteye gözaltı

Saniye saniye DİSK'in 1 Mayıs provokasyonu.
Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık kahramanları her türlü fedakarlığı yapıyor.
HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

Çelenk bırakmalarına izin verilince birbirlerini ezdiler.
Pazartesi akşamı belli olacak

Pazartesi akşamı belli olacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS ile ilgili önemli açıklama.

Bravo Gümüşhane

Bravo Gümüşhane

​Vatandaş kurallara uyuyor, 2 haftadır yeni vaka çıkmıyor.
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
Tüm dünya tek ekranda

Tüm dünya tek ekranda

​Gün gün koronavirüs vaka, ölüm oranları ve ülke karşılaştırmaları.
En başarılı hastane görüntülendi

En başarılı hastane görüntülendi

​Koronaya karşı destan yazdılar, ölüm oranı yüzde 1'in altında.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
DİSK rezaleti

DİSK rezaleti

​Ne sokağa çıkma yasağı dinlediler ne sosyal mesafe.
Kötü amaçlara<br>malzeme oldu

Kötü amaçlara
malzeme oldu

​'YKS tarihi Haziran sonuna alındı' iddiasına cevap.
#evdekal'ıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Hırsız aile<br>yakayı ele verdi

Hırsız aile
yakayı ele verdi

Şehir şehir gezip evleri soyuyorlardı, biri de hamile...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.