Yerin 70 metre altında 1 Mayıs konseri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı dün yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Kıraç konseri ile sizlere sesleneceğiz. Şarkılara eşlik etmek için sizleri 16.10'da tv, radyo ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sanatçı Kıraç, yerin 70 metre altında metro inşaat alanında kurulan sahnede sevilen şakrılarını seslendirdi. Alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamalarda bulundu.

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"Sesimizi ulaştıran herkese teşekkürler"

Vali Yerlikaya açıklamasında “El ele veriyor emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Sesimizin sözümüzün sizlere ulaşmasını sağlayan tüm radyo ve televizyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Kıraç’a kulak verelim. Kalın sağlıcakla…” ifadelerini kullandı.

