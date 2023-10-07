Yerinde dönüşüm desteği artırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ile yönelik geliştirilen yerinde dönüşüm destekleri yüzde 50 oranında artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmayla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; konutlar için daha önce 500’er bin lira olarak duyurulan hibe 750 bin TL’ye ve kredi miktarı ise 750 bin TL’ye yükseltildi. 250 bin olan iş yerleri için hibe miktarı 400 bin TL’ye ve kredi 400 bin TL’ye çıkarıldı.

KÖY EVİ VE AHIRLAR DA PAKETE DAHİL EDİLDİ

Daha önce çerçevesi duyurulmuş kredi ve hibe paketinin kapsamına köy evleri ve ahırlarda da dahil edildi. Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe ve 1 milyon TL faizsiz kredi verilecek.

Hem konut, hem ahırlı köy evleri hem de iş yerleri için verilecek krediler faizsiz olarak tahsis edilecek. Anaparası ise 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıla yayılarak kolayca geri ödenecek şekilde formüle edildi.

HAYIRLI OLSUN

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasında verilen hibe ve kredi miktarlarının artırıldığının müjdesini veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”







