‘Yeşil’ Bursa’ya yakışır olacak

Yıldırım Belediyesi, Yeşil bölgesindeki alt yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Oktay Yılmaz, Bursa’nın en gözde turizm bölgeleri arasında yer alan Yeşil Mahallesi’ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmalar kapsamında 13. Yeşil Sokak ve bağlantılı sokaklardaki parkeler tek tek sökülürken yaklaşık 4 bin metrekare alanda işlevini yitiren taşların yerine yenileri yerleştiriliyor. Bölge halkı tarafından büyük memnuniyet duyulan çalışmalar, kısa sürede tamamlanacak.
2800 METREKARE BORDÜR DÖŞENİYOR
- İlçede kent estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için bu noktada birçok uygulamaya imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sokaklar ve caddeler şehirlerin vitrinidir. Şehrimizde kent estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için bu noktalarda düzenleme yapıyoruz. Bursa deyince aklımıza gelen bölgelerden bir tanesi de Yeşil Külliyesi ve çevresi. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu bölgedeki alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Burası yaklaşık 1,5 kilometrelik bir hat. Bölgede 2800 metre bordür döşemesi ve 4 bin 500 metrekare de parke döşemesi gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalarla hem Yeşil Sokağımızın tamamı hem de bu sokağa bağlı diğer yollar bölgemize yakışır bir hal alacak.” dedi.