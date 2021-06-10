‘Yeşil’ Bursa’ya yakışır olacak

Yıldırım Belediyesi, Yeşil bölgesindeki alt yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Oktay Yılmaz, Bursa’nın en gözde turizm bölgeleri arasında yer alan Yeşil Mahallesi’ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmalar kapsamında 13. Yeşil Sokak ve bağlantılı sokaklardaki parkeler tek tek sökülürken yaklaşık 4 bin metrekare alanda işlevini yitiren taşların yerine yenileri yerleştiriliyor. Bölge halkı tarafından büyük memnuniyet duyulan çalışmalar, kısa sürede tamamlanacak.

2800 METREKARE BORDÜR DÖŞENİYOR