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‘Yeşil Nobel’ Türkiye'ye

Dünyada çevre alanında verilen ödüller arasındaki prestiji nedeniyle ‘Yeşil Nobel’ olarak anılan Goldman Çevre Ödülü'nü ilk kez Türkiye'den bir isim aldı. Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, denizde kaçak avlanmaya karşı verdiği mücadele, ekosistemin korunması ve izlenmesine dair çabalarıyla ödüle layık görüldü.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Kızılkaya’nın çektiği bu fotoğraflar ödül duyurusunda yer aldı.

Zafer Kızılkaya’nın çektiği bu fotoğraflar ödül duyurusunda yer aldı.

Goldman Environmental Foundation (Goldman Çevre Vakfı) tarafından, her yıl dünyanın 6 bölgesinden çevrenin korunması için çalışmalar yürüten isimlere verilen Goldman Enviromental Prize (Goldman Çevre Ödülü) bu yılki sahiplerini buldu. Dünyada çevre alanında verilen ödüller arasındaki prestiji nedeniyle “Yeşil Nobel” olarak da adlandırılan Goldman Çevre Ödülü’ne ilk kez Türkiye’den bir isim layık görüldü. Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, başta Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi olmak üzere özel çevre koruma bölgelerindeki koruculuk sistemi ile denizde kaçak avlanmaya karşı verdiği mücadele, ekosistemin korunması ve izlenmesine dair çabalarıyla ödül aldı.

BAŞARIMIZ BÜYÜMELİ

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kızılkaya, şöyle konuştu: “Bu büyük bir gurur, Türkiye ilk kez bu ödülü alıyor. Bu başarının daha katlanarak gitmemesi için hiçbir sebep yok, aslında ödülün bizim için en büyük anlamı bu. Bunun bir fırsat olarak kullanılıp Türkiye’nin deniz koruma alanlarında Avrupa lideri olmaması için hiçbir sebep yok, zaten çok iyi gidiyoruz, küçük şeyler yapmamız gerekiyor.”



#Goldman Çevre Vakfı
#Goldman Çevre Ödülü
#Zafer Kızılkaya
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