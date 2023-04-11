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Yeşil Sol Parti'nin terör propagandasına soruşturma açıldı

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

19:42 . 11/04/2023 Salı
AA
HDP'li Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti seçim bürosunun açılışına katıldı.

HDP'li Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti seçim bürosunun açılışına katıldı.

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma açıldı. ​​​​​​​Merkez Sur ilçesi Karaçalı ve Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi’nde, dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



#Yeşil Sol Parti
#Diyarbakır
#Terör
#Soruşturma
1 saat önce
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