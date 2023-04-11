Yeşil Sol Parti'nin terör propagandasına soruşturma açıldı

Gazeteci Nedim Şener, CHP'nin milletvekili aday listelerine gelen eleştirileri yapanların PKK ile iş birliğine karşı sessiz kalmalarına TVNET canlı yayınında tepki gösterdi. "Atatürkçü partide böyle olur mu diyorlar? Genel Başkan PKK'nın siyasi koluyla iş tutuyor ağızlarını açmıyorlar." diyen Şener, CHP'lileri hedef alarak, "Kılıçdaroğlu size daha çok şeyler yapacak." dedi.