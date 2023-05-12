Yeşil Sol’un terör adayları

İrfan Hülakü
Yeşil Sol Parti’nin 1.bölge adayı Alaettin Altıntaş’ın PKK’nın şehir yapılanması KCK’nın sosyal alan komitesi içinde faaliyet yürüttüğü ve bu kapsamda PKK dağ kadrosundayken öldürülen ya da kırsalda faaliyet yürüten teröristlerin aileleri ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve avukat temin ettiği belirlendi. Altıntaş’ın PKK güdümünde hareket eden ve KHK ile kapatılan Yakınlarını Kaybedenlerle Dayanışma Derneği’nde (YAKAYDER) faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.
Terörist cenazesi organizatörü
Altıntaş’ın öldürülen teröristlerin cenaze törenlerini organize ettiği ve taziye çadırı ayarlama, yapılan taziyenin basına duyurulması, ailenin örgüte olan bağlılığın azalmaması için çalışmalar yürüttüğü de tespit edildi. Altıntaş’ın sosyal medya hesaplarında PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’yi simgeleyen paçavralar ile teröristlerin fotoğrafları ile PKK’nın terör saldırılarından sonra yaptığı sözde açıklamaları da bir çok kez paylaştığı belirlendi. Altıntaş’ın terör örgütü propagandası yapmak suçunu zincirleme bir şekilde gerçekleştirdiği de soruşturma dosyasında yer aldı.
PKK kampı gibi ilçe başkanlığı
HDP Esenyurt ilçe eş başkanıyken tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen Ercan Sağlam da Yeşil Sol Parti’nin terör iltisaklı adaylarından. Sağlam’ın HDP Esenyurt ilçe başkanıyken kullandığı makam odasında terörist başı bebek katili Abdullah Öclan’ın fotoğrafının bulunduğu ve sorumlu olduğu ilçe binasındaki gençlik meclisi ve kültür merkezi odalarında birçok teröristin resminin olduğu, Öcalan’ın yağlı boya resminin duvara işlendiği, birçok yasaklı yayın ve afişin bulunduğu da belirlenmişti. Sağlam’ın cep telefonunda yapılan incelemede örgütsel eğitim slaytları da ele geçirilmişti. Öte yandan HDP Esenyurt ilçe binasında kullanılan elektrik hattının dahi kaçak olduğu da belirlenmişti.
Teröristlere ve ailelerine finans sağladı
Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 3.bölge adayı İrfan Hülakü uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, terör örgütü PKK’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullanan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi. GÖÇİZDER sanıklarından olan Hülakü’nün dernek adına PKK’nın dağ kadrosundayken öldürülen ve yakınları helan dağ kadrosunda bulunan terörist aileleri ile cezaevinde bulunan teröristlere para transferi yaptığı tespit edilmişti. Hülakü’nün öldürülen bir terörist taziyesine de katıldığı belirlenmişti. Dijital materyalleri incelenen Hülakü’nün arka platformda terör örgütü YPG paçavrasının bulunduğu bir platformda çekilmiş kişisel fotoğrafları bulunmuştu.
Göçizder Başkanı da vekil adayı
İstanbul 2.bölge adaylarından Kamile Kandal da GÖÇİZDER davası sanıklarından. GÖÇİZDER’in İstanbul’daki illegal faaliyetlerini yürüten Kandal’ın Pınar kod adını kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı. Kanda’ın Songül Köse’den sonraki GÖÇİZDER başkanı olduğu da tespit edilmişti. Kandal’ın, cezaevlerinde bulunan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına psikolojik ve maddi yardımda bulunmak ve örgüte bağlılığı arttırmak amacıyla faaliyet gösteren Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TUHAYDER) üyesi bir şüpheliye değer ailelerinin iletişim bilgilerini verdiği de soruşturma dosyasında belirtilmişti.
Akrabası kırmızı kategoride aranıyor
Yeşil Sol Parti’nin eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan sabıkasının bulunduğu, eşinin erkek kardeşinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride arandığı ortaya çıktı. Sözde HDK meclis üyesi de olan Uçar, seçim bildirgesinde Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini söylemişti. Uçar’ın terör örgütü kurma suçundan 3, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da 1 sabıkası bulunuyor.