Yeşil Vatan'a 8 yeni helikopter

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 73 ton olan havadan su atma kapasitesini 6 kat artışla 438 tona çıkardıklarına dikkat çekerek, orman yangınları ile mücadeleyi yangının hiç çıkmaması üzerine planladıklarını vurguladı. Yumaklı, yangınlara ortalama 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde, ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerini bin 600 farklı noktada konuşlandırdıklarını söyledi. Yumaklı, “2002 yılından bu yana 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi, rezerv güçler dahil 27 uçak ve 105 helikopterle, 6 kat artışla toplam 438 tona çıkardık. Yerli ve milli araçlarımızın sayısını önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet ağır sınıf yangın söndürme helikopterini 2028 yılından itibaren teslim etmeye başlayacak” dedi.