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İSTANBUL

Yeşil yol için ilk adım

Geçmişte Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattının geçtiği 8.5 kilometrelik yol İstanbulluların hizmetine sunuluyor. Proje lansmanında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, “Projemiz 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile İstanbul’umuzun değerine değer katacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeşil yol için ilk adım
Fotoğraf: Arşiv

Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım Ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi lansmanı dün gerçekleştirildi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bürokratlar ve diğer katılımcılar eşlik etti. Projenin Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Projemiz, 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbul’umuzun değerine değer katacak çok önemli bir proje. Bunun yanında projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet kara yolu geçidi ile, 3 adet yaya ve 1 adet de kara yolu üst geçidi bulunmaktadır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BİR AYNASIYIZ

  • Projeyle birlikte bölgenin daha da değerleneceğini belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, “Doğu’dan Batı’ya uzanan ticaret yollarının en önemli kavşak noktasıydı, Halen de böyle. Burası sahip olduğu potansiyelle Türkiye’nin bir aynası, vitrini ve en önemli markası. Gerçekten de şehrimizin stratejik konumu, stratejik hizmetlerin hayata geçirilmesiyle, devasa altyapı yatırımlarıyla birlikte, her geçen gün daha da önem kazanıyor. Aslolan, her zerresiyle yaşayan bu şehri, özünden bir şey eksiltmeden, tarihi, ekolojik, sosyal ve kültürel değerlerini muhafaza ederek, zamanın ruhuna göre biçimlendirmek, geleceğe taşımaktır. Kısacası bu proje, İstanbul’a, Fatih’e, tarihiyle, kültürüyle, sosyal dokusuyla uyumlu yeni bir çehre kazandıracak ve elbette ülkemiz turizmine, ekonomisine değer katacak. Bu kıymetli proje için, başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Adil Karaismailoğlu’na, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü’müze, projede emeği olan bütün teknik kadroya, halkımız adına müteşekkir olduğumu söylemek isterim” diye konuştu.
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