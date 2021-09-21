​Yeşil yol için ilk adım

Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım Ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi lansmanı dün gerçekleştirildi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bürokratlar ve diğer katılımcılar eşlik etti. Projenin Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Projemiz, 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbul’umuzun değerine değer katacak çok önemli bir proje. Bunun yanında projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet kara yolu geçidi ile, 3 adet yaya ve 1 adet de kara yolu üst geçidi bulunmaktadır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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