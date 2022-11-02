Yeşildağ’a son görev: TürkMedya Grubu sahibinin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 (TürkMedya Grubu) televizyonlarının sahibi Zeki Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizinden dolayı vefat eden Yeşildağ 57 yaşındaydı. Metin Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Yeşildağ’ın cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Albayrak Medya Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Kazım Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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