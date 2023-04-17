Yeşilhisar Kentsel Dönüşümle iç içe

Şu ana kadar toplamda 120 adet dairemizi teslim ettik. Projemizin bütün blokları tamamlandığında burasını bir site alanı gibi yapacağız içerisinde spor alanları, park ve ailece vakit geçirebileceğiniz bir sosyal faaliyetleri buraya kazandıracağız. Vatandaşlarımızın hoş vakit geçirebileceği bir ortam için blokların yanı sıra diğer çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 4. Bloğumuz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu