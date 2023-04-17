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Yeşilhisar Kentsel Dönüşümle iç içe

Kentsel Dönüşüm proje alanında bloklar hızla yükselmeye devam ediyor. Vatandaşımızı en kısa süre içerisinde ev sahibi yapmanın gayretindeyiz diyen Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ‘‘Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde en çok yoğunlaştığımız projelerimiz arasında yer alan kentsel dönüşüm projemizin hamd olsun 4. bloğunun da yapımı tamamlandı.

Haber Merkezi
14:05 . 17/04/2023 Pazartesi
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Yeşilhisar Kentsel Dönüşümle iç içe

Yeşilhisar Kentsel Dönüşümle iç içe

Şu ana kadar toplamda 120 adet dairemizi teslim ettik. Projemizin bütün blokları tamamlandığında burasını bir site alanı gibi yapacağız içerisinde spor alanları, park ve ailece vakit geçirebileceğiniz bir sosyal faaliyetleri buraya kazandıracağız. Vatandaşlarımızın hoş vakit geçirebileceği bir ortam için blokların yanı sıra diğer çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 4. Bloğumuz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu

Başkan Taşyapan talimatı verdi 5. Bloğun çalışmaları başladı

2+1 ve 48 daire olan bloğun tamamlanıp hak sahiplerine tesliminin ardından ‘‘bize durmak yok çalışmaya devam diyerek’’ 5. bloğun talimatını verdik diyen Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ‘‘Biz her gün tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ilçemize en iyi hizmeti yapmanın gayretindeyiz. Gerekli birimlerden aldığım bilgiler doğrultusunda hiç beklemeden 5. bloğun temeli için talimatı verdim ve çalışmalar kısa süre içerisinde başladı. Buradaki hak sahiplerini mağdur etmemek için inşallah 5. Bloğu da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah ‘’ dedi


#yeşilhisar
#kentsel
#dönüşüm
38 dakika önce
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