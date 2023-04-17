Yeşilhisar Kentsel Dönüşümle iç içe
Şu ana kadar toplamda 120 adet dairemizi teslim ettik. Projemizin bütün blokları tamamlandığında burasını bir site alanı gibi yapacağız içerisinde spor alanları, park ve ailece vakit geçirebileceğiniz bir sosyal faaliyetleri buraya kazandıracağız. Vatandaşlarımızın hoş vakit geçirebileceği bir ortam için blokların yanı sıra diğer çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 4. Bloğumuz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu
2+1 ve 48 daire olan bloğun tamamlanıp hak sahiplerine tesliminin ardından ‘‘bize durmak yok çalışmaya devam diyerek’’ 5. bloğun talimatını verdik diyen Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ‘‘Biz her gün tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ilçemize en iyi hizmeti yapmanın gayretindeyiz. Gerekli birimlerden aldığım bilgiler doğrultusunda hiç beklemeden 5. bloğun temeli için talimatı verdim ve çalışmalar kısa süre içerisinde başladı. Buradaki hak sahiplerini mağdur etmemek için inşallah 5. Bloğu da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah ‘’ dedi