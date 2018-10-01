Gündem Yeşilırmakta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
AMASYA

Amasya haberleri: Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı. Balığı nasıl yakaladıklarını anlatan Topsakal, "İki taneydiler aslında. Üç kişiydik, bir botla ağ germiştik ağ ile alacaktık. Biraz zor oldu çıkartmamız. Diğeri bundan daha büyüktü. O bota çarptı o esnada bot devrildi. Boğulma riski falan geçirdik ama şu an iyiyiz. Balığımızı da aldık, kısmetimizi" dedi.

Haber Merkezi AA
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.
Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Amasya'da balıkçılık yapan Enes Topsakal ve iki arkadaşının bot üzerinde gerdiği ağa 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

İş yerine götürdüğü balığı bir süre sergiledikten sonra satmak için parçalara ayıran Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, av yasağının başlamasına sayılı günler kala ırmaktan bu büyüklükte bir balık çıkarmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Balığı sudan çıkarırken nehre düştüklerini anlatan Topsakal, "Bu balığı Taşova tarafında çıkardık. Toplam 40 kilo 2 metre uzunluğunda. İki taneydiler aslında. Üç kişiydik, bir botla ağ germiştik ağ ile alacaktık. Biraz zor oldu çıkartmamız. Diğeri bundan daha büyüktü. O bota çarptı o esnada bot devrildi. Boğulma riski falan geçirdik ama şu an iyiyiz. Balığımızı da aldık, kısmetimizi." dedi.

Topsakal, balığın toplam fiyatının 1200 lirayı bulacağını da kaydetti.

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