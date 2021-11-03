Gündem Yeşilköyde yunus kıyıya vurdu
İSTANBUL

Yeşilköy’de yunus kıyıya vurdu

Bakırköy Yeşilköy Sahili'nde bir yunus kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıya vuran yunusu görüp ekiplere haber verdi.

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Haber Merkezi İHA
Yeşilköy’de yunus kıyıya vurdu
Bakırköy Yeşilköy Sahiline yunus balığı kıyıya vurdu.

Bakırköy Yeşilköy Sahili’nde yürüyüş yapan vatandaşlar bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü.
Yanına giderek yaşayıp yaşamadığını kontrol eden vatandaşlar, yunusun başından yaralandığını ve bu yaralanma sonucu öldüğünü fark etti.
Öldüğünü anlayan vatandaşlar ekiplere haber verdi.

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