Yeşilli SYDV Müdürü sahte diploma gerekçesiyle tutuklandı

21:0126/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı

Mardin’de Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B. hakkında sahte diploma kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’de sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B. tutuklandı.


Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan B.B. (48) hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince 23 Ocakta B.B’nin evinde arama yapıldı. Aramanın ardından gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.B., çıkarıldığı mahkemece
"resmi belgede sahtecilik"
ve
"kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık"
suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Sahte Diploma
#Tutuklama
#Dolandırıcı
