Samsun'da esnaf odalarından tepki: Dışarıdan gelen yöresel ürün pazarlarına izin vermeyin

Samsun’da esnaf odaları, farklı illerden gelerek kurulan yöresel ürün pazarları ile indirim çadırlarının yerel esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, bu tür organizasyonlara izin verilmemesi çağrısında bulundu.

"Çadırlara 'dur' deyin"

Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammed Yazıcı, Samsun Hazır Elbiseciler Tuhafiyeciler Manifatura Halıcılar ve Trikocular Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akbaş, Samsun Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Yazıcı ve Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın yaptıkları basın açıklamasında bu çadırlara ’dur’ denilmesini isteyerek, bu konuda bir ihtiyaç varsa Samsunlu esnaflar olarak bu ihtiyacı karşılayabileceklerini dile getirdi.

Oda başkanları esnafın bu talebi doğrultusunda belediye başkanlarından destek istedi.

"Organizasyonu durdurun"

Yakın zamanda Balonya’nın karşısında da bir indirim çadırı organizasyonu olacağının söylendiğini belirten başkanlar bu organizasyonun da durdurulmasını talep etti.

Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Son yıllarda Samsunumuza bir furya gibi akın eden bu ucuzluk çadırı meselemiz var. Nasıl mal sattıkları, vergi ödedikleri, ne türlü satış yaptıkları hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bunu araştırma gereği de çok duymadım. Ama şu ekonomik kriz ortamında esnaflarımız vergi yükü altında ve diğer yükler altında ezilirken tutup bu çadırları esnaflarımıza en yakın yerlere getirip açmak ve esnaflarımızı bu yükün altında daha ezdirmek hiç doğru görmediğimiz bir durum. Kim bu işe izin veriyor ya da kim bu işle ilgileniyorsa artık bu işe bir dur demelerini istiyoruz. Artık yeter diyoruz. Yetkililerden ricaımızdır, bu işe artık dur desinler. Eğer böyle bir ihtiyacımız varsa, bunu biz kendi esnafımızdan temin edelim. Tutup da dışarıdan insan getirmeyelim" dedi.

"Diğer illerden gelip bizim esnafımızı ezemezler"

Samsun Hazır Elbiseciler Tuhafiyeciler Manifatura Halıcılar ve Trikocular Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akbaş, "Esnaf şu anda bir geçim derdinde. Zor şartlar altında geçiniyoruz. Bugün diğer illerden gelip dernek adı altında veya fuar adı altında bizim esnafımızı kimse ezdiremez. Bizim esnafımız bugün yanında eleman çalıştırıyor, vergisini sigortasını ödüyor. Belediyelere bir bedel ödüyor. Sen buna rağmen çadırı kiralatıyorsan bu çok büyük yanlıştır. Esnafımıza da büyük bir eziyet verilmektedir. Kesinlikle bunu bir an önce iptal etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Gerekirse açtırmayacağız"

Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammed Yazıcı, "Bizim İstasyon pazarında pazar günü açılan sosyete pazarımız var. Atakent pazarında çarşamba günü açılan sosyete pazarımız var. Eğer bir talep varsa belediyelerle beraber görüşelim. Bizim kendi esnafımızla birlikte bunları açalım. Bunlardan Samsun’a bir tane vergi veren yok. Çoğu da kayıt dışı. Ben bunlarla 15 sene evvel çok mücadele verdim. Ama esnaf şu anda zor durumda, ciddi anlamda zor durumda. Hani bu işlerin doğru olmadığını söylüyorum. Bir an önce gerekirse belediye başkanlarımızla da görüşeceğiz. Gerekirse açtırmayacağız" şeklinde konuştu.

"Fuarların açılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz"

Samsun Züccaciye, Bijuteri, Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Yazıcı, "Esnafımızın şu zor dönemde kendi işletmesini ayakta tutabilmesi için yaptığı mücadeleleri herkes yakinen biliyor. Bu tür pazar yerlerinin açılmasını yahut çadırların açılmasını, fuarların açılmasını esnaflarımızın talebi doğrultusunda biz kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Şehir dışından gelip şehrimizde ticaret yapan birçok arkadaş, bu gibi fuar alanlarına tezgah açıp bizim kendi esnafımıza sekte vurmaktadır. Esnaflarımızın bu konudaki şikayetleri nedeniyle bu basın açıklamasını yapmak durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.







