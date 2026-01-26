Yeni Şafak
Kesinleşmiş hapis cezası olan kadın polise küfür edip 'Hadi bulun beni' dedi: Gözaltına alındı

08:0126/01/2026, Pazartesi
DHA
İ.K.
Samsun’da "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan genç kadın yakalandı. Kadının yakalanmadan önce sosyal paylaşım sitesinden bekçi ve polislere küfür yağdırdığı belirlendi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.K. (24) adlı kadın 25 Ocak Pazar günü saat 11.20 sıralarında yakalandı. Genç kadının yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K.’nin Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.



#samsun
#atakum
#polis
