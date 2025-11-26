Yeni Şafak
Yöresel ürünlere markalaşma desteği

Uğur Duyan
04:0026/11/2025, Çarşamba
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınan devlet desteklerinin ıslahı ve tasarruf tedbirleri kapsamında yürütülen yeni yatırım modellerine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hazine destekli kefalet sisteminde ihracat ve yatırım gibi stratejik alanlar öncelikli hale getirilecek. Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi için markalaşma, tasarım, ambalaj ve sertifikasyon süreçleri de teşvik kredilerinden yararlanabilecek. Firmaların uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılacak.


2026-2028 döneminde yurtiçi tasarruflar artırılacak. Artan tasarruflar öncelikli sektörler ile üretken alanlara yönlendirilecek. Vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerin yatırımlar üzerindeki etkisi, uluslararası iyi uygulama örnekleri de gözetilerek değerlendirilecek. Rekabetçi yeni yatırımların tesisi için de öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar belirlenecek. Yatırım yeri arzı ve tahsisi artırılacak. Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları etki değerlendirmelere dayalı olarak sade ve etkin bir yapıda yürütülecek.


