Muğla'da 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek: Protokol imzalandı

18:2324/11/2025, Pazartesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, il genelinde yürütülen 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek sağlanması amacıyla protokol imzalandı. Protokolle kazı ekiplerinin altyapı, lojistik ve mali ihtiyaçları karşılanacak, elde edilen bulgular sergiler ve dijital platformlar aracılığıyla kamuoyuna sunulacak.

Muğla ve ilçelerinde yürütülen 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek sağlanması için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiklerinde kazı başkanları ile bir araya geldiklerini ve il genelinde yürütülen bilimsel kazılara destek vermek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı’nı kurduklarını belirten Aras, "Muğla’da tarih araştırmalarının artarak devam etmesini hedefliyoruz. Protokolle birlikte kazı ekiplerinin altyapı, lojistik ve mali ihtiyaçları karşılanacak. Restorasyon ve kültür turizmi projeleri geliştirilecek. Kazılarda elde edilen bulgular ise sergiler, yayınlar ve dijital platformlar üzerinden kamuoyuna sunulacak."dedi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise protokolün yaptıkları çalışmaların geleceğe iz bırakması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Söğüt, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri destek için teşekkür etti.

Zengin kültürel mirasıyla dikkati çeken Muğla’da tarih öncesi dönemlerden Osmanlı’ya uzanan pek çok uygarlığa ait kalıntıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından protokol Aras ile Söğüt arasında imzalandı.

Protokol imza törenine 17 kazı heyetinin kazı başkanları da katıldı.


