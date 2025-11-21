"Orta Doğu’nun Asya ile buluştuğu Katar’da; ekonomiden siyasete, askeriyeden diplomasiye kadar sürdürdüğümüz çok yönlü dostluğun kültürel boyutuna dikkat çekmek üzere buradayız. “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergimiz” ile İslam medeniyetinin köklü tarihî mirasını, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’den dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 9.638 kilometrelik bir sanat rotası kat eden sergimiz, bugüne kadar 100 bini aşkın sanatseverle buluştu. Ve şimdi bu anlamlı yolculuğun en özel duraklarından birindeyiz. Albayrak Grubu olarak inanıyoruz ki kültürel çalışmalar gönüller arasında köprüler kurar. Bugün burada bulunmamız, Türkiye ve Katar arasındaki gelişen siyasi, askerî ve ekonomik iş birliğine kültür ve sanat alanında da katkı sunma irademizin bir göstergesidir. Arap dünyasında ve küresel ölçekte kültür ve sanatın öncü merkezlerinden biri olan Katara Kültür Merkezi gibi seçkin bir mekânda bu sergiyi gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut bir örnek olduğuna inanıyoruz.