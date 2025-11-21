Albayrak Grubu’nun, geleneksel hat sanatını yaşatma ve dünyaya tanıtma amacıyla 11 yıldır sürdürdüğü kültür yolculuğunun önemli halkalarından biri olan “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, şimdi de Katar’ın başkenti Doha’da sanatseverlerle buluştu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doha Türkiye Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Katara Kültür Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen sergi, 20 Kasım Perşembe günü Katara Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.
Albayrak Grubu tarafından düzenlenen sergi, adalet temasında hazırlanan özel koleksiyonuyla 28 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, hattatların Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayetlerden ilham alarak hazırladığı eserler yer alıyor. Anadolu’nun kadim sanat mirasını uluslararası sanat çevreleriyle buluşturan bu sergi, Türk-İslam estetik geleneğinin evrensel boyutlarını gözler önüne seriyor.
'Âdil-i Mutlak' sergisi, Körfez’deki ilk durağı Doha’da açıldı
- Sergi, Türkiye genelinde Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Antalya şehirlerinde; yurt dışında ise Hollanda’nın Amsterdam kentinde sanatseverlerle buluşarak toplamda 100 binleri aşan ziyaretçiyi ağırladı.
"Bu yolculuğun en önemli duraklarından birindeyiz"
Açılış konuşmasını yapan Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, şunları söyledi:
- "Orta Doğu’nun Asya ile buluştuğu Katar’da; ekonomiden siyasete, askeriyeden diplomasiye kadar sürdürdüğümüz çok yönlü dostluğun kültürel boyutuna dikkat çekmek üzere buradayız. “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergimiz” ile İslam medeniyetinin köklü tarihî mirasını, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’den dünyaya taşımaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 9.638 kilometrelik bir sanat rotası kat eden sergimiz, bugüne kadar 100 bini aşkın sanatseverle buluştu. Ve şimdi bu anlamlı yolculuğun en özel duraklarından birindeyiz. Albayrak Grubu olarak inanıyoruz ki kültürel çalışmalar gönüller arasında köprüler kurar. Bugün burada bulunmamız, Türkiye ve Katar arasındaki gelişen siyasi, askerî ve ekonomik iş birliğine kültür ve sanat alanında da katkı sunma irademizin bir göstergesidir. Arap dünyasında ve küresel ölçekte kültür ve sanatın öncü merkezlerinden biri olan Katara Kültür Merkezi gibi seçkin bir mekânda bu sergiyi gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut bir örnek olduğuna inanıyoruz.
- Ayrıca, burada güzel bir tevafuka da dikkat çekmek isterim: İçinde bulunduğumuz Katara Kültür Merkezi'nin en görkemli yapılarından biri olan Katara Camii, Türk mimar Zeynep Fadıllıoğlu tarafından tasarlanmış. Caminin girişinde yer alan “Allah tüm kapıları açandır” hüsn-i hat yazısındaki gibi, Türkiye ve Katar arasındaki dostluk kapılarını daima açık tutmasını niyaz ediyorum. Sözlerimi tamamlarken, bu serginin hazırlanmasında alın teri olan tüm hattatlarımıza; desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Doha Büyükelçiliğimize, Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız ve tüm ekibine, bize kapılarını açarak misafir eden Katara Kültür Köyü Başkanımız ve tüm ekibine, GPDNet Genel Sekreterimiz ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum.”
Türk hattatları da Doha’da
Sergide, geleneksel hat sanatının önemli temsilcilerinden Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Serkan Selalmaz, İbrahim Şengül ve Arif Özdem de açılışta hazır bulundu. Sanatseverler ile buluşan hattatlar, sergide yer alan eserler ve sanat anlayışları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Sergi Ziyaret Bilgileri
- Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, 20–28 Kasım 2025 tarihleri arasında Katara Kültür Merkezi’nde, her gün saat 09.00 – 20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.