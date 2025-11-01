Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya’da ziyarete açıldı









﻿Antalya: Sergi Yolculuğunun Final Durağında Kültürle Buluşma





Selçuklu döneminden izler taşıyan Kaleiçi’nin kalbinde yer alan Karatay Medresesi, 1250‑1251 yıllarında inşa edilmiş bir eğitim mabedi olarak hizmet vermiş, bugün ise modern sanat ve kültür hareketlerine ev sahipliği yapıyor ve Âdil‑i Mutlak Hat Eserleri Sergisi gibi çağdaş sanat girişimlerine anlamlı bir zemin sunuyor. Antalya, hem tarihî derinliği hem de kültürel zenginliğiyle bu uzun yolculuğa güçlü bir final noktası oldu. Medresenin tarihi ve ilahi atmosferi, hat sanatının estetik diliyle buluşarak, ziyaretçilere hem tarihî bir tecrübe hem de ruhani bir sanat yolculuğu yaşatıyor.











