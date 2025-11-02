Âdil-i Mutlak Sergisi tarihi medresede açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Ziraat Katılım sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, festival kapsamında 10 şehirde 6 bin 435 kilometre yol katederek 150 gün boyunca yüz binlerce sanatseverle buluştu.

HER DURAKTA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayan sergi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır ve Mardin şehirlerinde ziyaretçilerle buluştu. Her şehirde 15 gün boyunca açık kalan sergi, Antalya’daki Karatay Medresesi ile sanat yolculuğunu tamamladı.

YENİ TEMA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Vekili Ayhan Yazgan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Can Demir, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, hattatlar İbrahim Şengül ve Seyit Ahmet Depeler ile Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Burada konuşan Abdullah Hanönü, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Bu yıl gördüğümüz ilgiden gurur duyuyoruz ve bu ilgi bizi her yıl daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Gelecek yılın teması için hazırlıklarımız sürüyor. Antalya gibi kadim bir şehirde, sanatın evrensel diliyle adalet kavramını yeniden hatırlatmaktan mutluluk duyuyoruz.”

13 HATTATTAN ADALET TEMALI ESERLER

Selçuklu döneminden günümüze uzanan Karatay Medresesi, Kaleiçi’nin kalbinde yer alan tarihi bir yapı olarak sergiye ev sahipliği yapıyor.

1250-1251 yıllarında inşa edilen medrese, geçmişin ilim mirasını günümüz sanat anlayışıyla buluşturuyor.

Bu eşsiz atmosferde düzenlenen Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, ziyaretçilerine hem tarihî bir yolculuk hem de ruhani bir sanat deneyimi sunuyor. Sergide, hat sanatının usta isimlerinden 13 hattatın, Kur’an'da geçen adalet temalı ayetleri yorumladığı eserler yer alıyor.











