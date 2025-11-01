"Sessiz Lens" sergisi Gazze'deki soykırımı gözler önüne seriyor

Anadolu Ajansının (AA) World Press Photo'dan ödüllü Filistinli foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın "Sessiz Lens" sergisi, Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde açıldı. AA Kitap ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından düzenlenen sergide, Hassona ile aynı zamanda fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülen Jadallah'ın uluslararası birçok ödüle değer görülen 20 fotoğrafı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı gözler önüne seriyor. Mustafa Hassona, fotoğraflarda sadece dışarıdan bir olayı aktarmadıklarını, çekilen karelerin bizzat kendi yaşamlarının ve acılarının bir parçası olduğunu söyledi.

Hepimiz hedefiz

Sergideki fotoğrafları çekmenin hiç kolay olmadığını dile getiren Hassona, "Çok acı verici bir iş. Yere düşen kişi amcam, dayım, evladım olabilir. Dolayısıyla bunu yapmak hiç de kolay değil. Öte yandan da teslim olmak, geri çekilmek de söz konusu değil. Çünkü herhangi bir doktor, bir sivil savunma ekibi gibi bizim de sahada olup bitene farklı bir yöntemle müdahale etmemiz gerekiyordu. O yüzden işimize devam ettik." dedi. Hassona, kendini en çok etkileyen olayın 6 akrabasını kaybeden bir babanın hastaneye gelişi olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Babanın önünde altı ceset vardı. Bunlar evlatları ve akrabalarıydı. Hangisine sarılsa, hangisine dokunsa diye adam tereddüt içindeydi. Bir eliyle bir evladını kucaklarken, diğer eliyle de diğer akrabalarını teşhis etmeye çalışıyordu. Ben bunu görünce ister istemez adeta yıkıldım. O babanın yerinde ben de olabilirdim ya da o evlatların yerinde benim evlatlarım da olabilirdi. Dolayısıyla en çok hatırladığım ve beni en çok etkileyen olaylardan biriydi. Bu tablo karşısında aslında çalışmaya devam edemedim. O an ara verdim ve sadece o olayı, anı yaşamaya odaklandım. Çünkü orada istisnasız olarak hepimiz bir hedefiz." Çekilen fotoğrafların temel motivasyonunun hakikati dünyaya göstermek olduğuna dikkati çeken Hassona, sergilerin bu çalışmaları daha güçlü bir şekilde dünyaya aktarmanın ve onlara daha fazla önem katmanın bir aracısı olduğunu ifade etti.

Toplumu derinden etkileyen fotoğraflar

Serginin küratörü Dr. Nevzat Yıldırım ise "Sessiz Lens" sergisinin Gazze'deki insanlık suçunu ve soykırımı gösterdiğini, insanların 100 yıl sonra bile hafızasında iz bırakacak karelerden oluştuğunu belirtti. Yıldırım, "Burada yer alan çalışmalar, global medyada da büyük oranda karşılık bulmuş ve toplumu derinden etkileyen fotoğraflardır. Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın fotoğrafları, başta World Press Photo olmak üzere Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri gibi uluslararası pek çok fotoğraf yarışmasında da ödüller aldı." diye konuştu.

Fotoğraf makinası silah, foto muhabiri savaşçı değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Ali Jadallah'ın bir fotoğrafını göstererek İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünyaya haykırdığını aktaran Yıldırım, editöryal ve küratöryal anlamda sergiyi oluştururken zorlandıklarını anlattı. Yıldırım, serginin isminin "Sessiz Lens" olma sebebine dair de "Fotoğraf makinası bir silah, foto muhabiri de bir savaşçı değildir. Sessiz bir şekilde belki içi kan ağlayarak, ailesinden fertleri belki bu uğurda kaybederek, bu sahneleri bizzat içinde yaşayan bir insan olarak onları görüyoruz. Savaş fotoğrafçılığı oldukça zor bir meslek. Hem Mustafa Hassona hem de Ali Jadallah'ın Gazze'de hayatları pahasına ortaya koymuş oldukları bu fotoğraflar, dünyada vicdanını kaybetmemiş insanlığa insan olmayı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Anlamlı ödül

Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı Murat Aydın da her yıl Obscura ödülleri vereceklerini belirterek, "Obscura fotoğraf aracılığıyla kültürel, toplumsal veya insani hafızaya önemli katkılar sunan kişi ya da kurumlara yılda bir kez olmak üzere sunulacak. Obscura ödülümüzün ilkini de Türkiye Fotoğraf Vakfının mütevelli heyeti ve yönetim kurulu kararıyla Filistin konusundaki duyarlı yayınları ve özellikle foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın yapmış olduğu çalışmaları kitaplaştıran Anadolu Ajansımızın bu kitabına takdim etmeyi uygun gördüm. AA kitap çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu. Anadolu Ajansı adına ödülü alan AA Kitap Yayın Yönetmeni Hayri Çetinkuş ise AA'nın Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları anbean takip ederek dünya kamuoyuna duyurduğunu söyledi. Tüm gücüyle Gazze'deki soykırımı, dünya kamuoyuna duyuran hem AA habercilerine hem de Türk medyasının diğer habercilerine teşekkür eden Çetinkuş, "Bu anlamlı ödülü de tüm gazeteci emekçiler adına kabul ediyoruz. Gazze'deki soykırım insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından, en büyük dramlarından bir tanesidir. Tabii ki yaşananların dünya kamuoyuna duyurulmasında gazetecilerin elbette çok büyük emekleri var. Bu emekler de bu tarz sergilerle izleyicilerle buluşturuluyor." şeklinde konuştu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ozan Bilgiseren'in üstlendiği söyleşide usta foto muhabiri Mustafa Hassona, Filistin'de gazetecilik yaparken karşılaştığı zorlukları ve kitaplarına yansıyan tanıklıklarını anlattı.

Foto muhabirlerinin objektifinden insani bir çağrı

Savaşın sessizliğinde çekilen görsellerden oluşan "Sessiz Lens" sergisi, foto muhabirlerinin objektifinden görünür olan insani bir çağrı niteliğini taşıyor. Sergide, Hassona ve Jadallah'ın direniş, acı ve umut temalarını odağına alan fotoğrafları yer alıyor. Sergi, 30 Aralık'a kadar Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde görülebilecek.















