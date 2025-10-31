Türkiye turizmde rekora doymuyor: 2025 yılı üçüncü çeyreğinde de cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Bakan Ersoy, yapılan strateji değişikliğiyle iki temel hedefin belirlendiğini ifade ederek, “Bunlardan ilki ürün çeşitlendirmesiydi. Eskiden sadece deniz, kum, güneş ekseninde tanıtım yaparken bugün 60’tan fazla farklı ürünle turizm piyasasında yer alıyoruz. İkinci önemli adımımız ise kaynak pazar çeşitliliği oldu. Türk Hava Yolları’nın 330 şehirden sağladığı direkt uçuş altyapısını baz alarak tüm dünyayı hedef turizm pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım faaliyetleri yürüttük.” dedi.





Ancak, deprem ve nükleer serpinti riski gibi küresel etkiler karşısında bu önlemlerin tek başına yeterli olamayacağını belirten Ersoy, “Böylesi olağanüstü durumlarda yapılması gereken, tehlike sona erdiğinde hızlı bir toparlanma sağlamaktır. Bunun da yolu yoğun tanıtımdan geçiyor.” ifadelerini kullandı.





İsrail–İran savaşının sona ermesinin ardından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte hızlı bir tanıtım seferberliği başlattıklarını vurgulayan Ersoy, “Bu yoğun kampanyalar sayesinde ağustos ayından itibaren azalan rezervasyon ivmesini yeniden yükselttik. Eylül ve ekim verilerinde de bunun olumlu yansımalarını net biçimde gördük. Kayıpları kısa sürede telafi ederek tekrar pozitif sayılara geçtik.” dedi.





Bakan Ersoy, küresel ısınmanın turizm sezonuna etkilerine de dikkat çekerek, “Artık kalıcı hale gelen mevsim kaymalarıyla karşı karşıyayız. Nisan ve mayıs ayları eskisine göre daha serin geçiyor, bu da sezonun başlangıcını olumsuz etkiliyor. Ancak aynı etki, ekim ve kasım aylarında turizm sezonunu uzatarak olumlu bir sonuç doğuruyor.” değerlendirmesinde bulundu.





Bu değişime uyum sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını belirten Ersoy, “Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte 1 Kasım–1 Nisan tarihleri arasında uygulanan vergi sübvansiyonunu Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında yeniden devreye aldık. Ayrıca bu süreyi 1 Haziran’a kadar uzatarak nisan ve mayıs aylarını da kapsama dahil ettik.” dedi.





Bununla birlikte, havalimanlarındaki tedarik firmalarıyla da görüşmeler yapıldığını belirten Ersoy, “Firmalardan fiyatlamalarında bazı sübvansiyonlara gitmelerini talep ettik. El birliğiyle attığımız bu adımlar sonucunda hava yolu şirketlerimiz, bu yıl itibarıyla Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik nisan–mayıs dönemi dış hat uçuşlarında en az yüzde 5 oranında indirim uygulayacaklarını açıkladılar. Bu düzenlemenin önümüzdeki yıl sezon başındaki hareketliliği artıracağına inanıyoruz.” diye konuştu.



