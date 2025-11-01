Büyük Mısır Müzesi 20 yıllık hazırlığın ardından açılıyor

Mısır'ın başkenti Kahire bu akşam insanlık tarihinin en büyük kültürel projelerinden biri olarak tanıtılan Büyük Mısır Müzesi’nin tarihi açılışına sahne olacak. Antik Mısır medeniyetine adanmış bu dev müze, 20 yıldan uzun süren planlama ve inşaat sürecinin ardından kapılarını bu akşam itibarıyla açıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katılımıyla gerçekleşecek törende, 79 ülkeden resmi heyet yer alacak. Açılış, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, Turizm ve Eserler Bakanlığı ile Enformasyon Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilecek. Bu projenin, antik Mısır medeniyetinin tüm hazinelerini tek bir çatı altında toplamak ve Mısır’ı yeniden dünyanın kültürel ve turistik merkezlerinden biri olarak konumlandırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor.

İlk taşı 2002'de Hüsnü Mübarek koymuştu

Büyük Mısır Müzesi fikri, 1990’lı yıllarda dönemin Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından ortaya atıldı. 2002’de dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek projeye ilk taşı koydu. Hazırlık çalışmaları 2005'te başlasa da proje bir süre duraksadı. Cumhurbaşkanı Sisi’nin talimatıyla 2014’te yeniden başlatılan çalışmalar, projenin "insanlık tarihinin en büyük müzesi" vizyonuyla genişletilmesini de beraberinde getirdi. 2017-2023 yılları arasında bina inşaatı, dijital altyapı, sergi planlaması, hizmet ve güvenlik alanları tamamlandı. Ekim 2024’te deneme açılışları yapılırken bu akşam ise müze resmen ziyarete açılacak. Müze, Kahire’nin batısında, Giza Piramitlerine sadece 2 kilometre mesafede yer alıyor. Toplam 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden biri. Ziyaretçiler, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilecek ve Antik Mısır'da 18. Firavun Hanedanlığından Kral Tutankamon'un (Tutankhamun) hazinelerini tek bir alanda görebilecek.

1 milyar dolara mal oldu

Müzenin inşası ve işletmesi için harcanan tutar yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıklandı. Bunun 800 milyon doları Japonya’dan alınan iki ayrı krediyle, kalanı ise Mısır hükümeti, bağışlar ve ortaklıklarla finanse edildi. Müzenin girişi yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğünde ve burada II. Ramses’in dev heykeli yer alıyor. Ayrıca müze, Mısır tarihini çağlar boyunca anlatan 57 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak, yaklaşık 6 bin metrekare alana yayılan ve 6 kat yüksekliğinde olan "Büyük Merdiven" bölümü de bulunuyor. Müzenin en dikkat çekici bölümlerden biri ise Kral Tutankamon’a ait 5 binden fazla eserin ilk kez bir arada sergileneceği 7 bin 500 metrekarelik özel bölüm. Ayrıca, Kraliçe Hetheperes’in (Keops’un annesi) koleksiyonu, Khufu’nun gemisi ve Yunan-Roma dönemine ait eserler de müzede yer alıyor. Çocuklar için de 5 bin metrekarelik özel bir müze alanı bulunuyor.

Üçgen mimari kullanıldı

Müze tasarımı, piramitlerin doruklarından yansıyan güneş ışınlarını temsil edecek biçimde üçgen mimariyle oluşturuldu. Havadan bakıldığında, müze "dördüncü piramit" izlenimi veriyor. UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği himayesinde düzenlenen yarışmada seçilen müzenin logosu ise mekanın yatay siluetinden esinlenerek tasarlandı. Logo, Giza platosundaki gün batımının turuncu tonlarını ve çöl kumlarını andıran Arapça yazı stilini taşıyor.

Onlarca ülkeden özel davetli

Büyük Mısır Müzesi’nin açılış törenine çok sayıda devlet başkanı, kral, prens ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katılması bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Sisi’nin açılışa katılacağını ve 79 resmi heyetin törende yer alacağını açıklamıştı. Törene Belçika, İspanya, Danimarka, Ürdün, Bahreyn, Umman, BAE, Suudi Arabistan, Japonya ve Tayland gibi ülkelerden kraliyet aileleri, ayrıca Filistin, Almanya, Portekiz, Hırvatistan, Libya ve Yemen liderleri katılacak. Açılışta Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği genel sekreterleri ile Yunanistan, Hollanda, Kuveyt ve Lübnan başbakanlarının da bulunması öngörülüyor. Törene Fransa, Türkiye, İtalya, Hindistan, Çin, ABD, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerden de üst düzey katılım olacak.







