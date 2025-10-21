Hepsiburada iş ortaklarıyla buluştu

Hepsiburada, ‘İş Ortağım’ platformu kapsamında düzenlediği buluşmada binlerce iş ortağıyla bir araya geldi. İş Ortağım platformunun 10. yılını kutlayan Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici, KOBİ ve girişimcilerle bir araya gelerek e-ticaretin en yoğun dönemine yaklaşırken iş ortaklarının satışlarını artıracak, rekabet güçlerini ve dijital yetkinliklerini geliştirecek stratejilerini aktardı. Etkinliğin açılışında konuşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye’de e-ticaret kültürüne büyük bir etki yaptıklarını ifade etti. Gökçetekin, Hepsiburada olarak ülke genelinde on binlerce işletmenin büyümesine, istihdam yaratmasına ve dijitalleşmesine katkı sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturduklarını belirtti.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise, “10 yıl önce attığımız bu adım, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin büyümesine yön veren güçlü bir ivmeye dönüştü” dedi. Alışverişin katlandığı kasım ayı kampanya dönemini her yıl bir adım ileriye taşıdıklarını vurgulayan Özgün, şunları dile getirdi: “İş ortaklarımızın gücünü müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi olarak yansıtmak için tüm ekosistemimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm yıl boyunca bu hedef doğrultusunda hazırlandık. Pazarlama gücümüzü, teknolojimizi ve lojistik altyapımızı paylaşarak birlikte büyüyoruz. Bu yıl da aynı kararlılıkla; müşteriyi odağına alan, güveni merkeze koyan ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren bir planla yola çıktık. Kasım ayında bir kez daha birlikte rekorlar kıracağımıza inanıyorum.”