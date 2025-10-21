Toplantılarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen üyelerden biri başkanlık görevini yürütüyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor.





ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI NE KADAR OLACAK?





Henüz resmi bir zam oranı açıklanmasa da, ekonomi çevrelerinde yıl sonu enflasyonu ve refah payı dikkate alınarak çeşitli tahminler dile getiriliyor. 2025 yılı net asgari ücretinin 22.104 TL olduğu dikkate alındığında, farklı senaryolar üzerinden hesaplamalar yapılıyor.



