Enerjide üretime faizsiz destek

TPAO, 4 milyar dolarlık sukuk ihracı için yıl bitmeden uluslararası piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Dubai, Abu Dabi ve Londra’da toplam 15 trilyon dolarlık varlığı yöneten yatırımcılarla görüşmelerden güçlü talep işareti geldi. Sukuk gelirleri, stratejik enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak. İhraç tamamlanınca, yerli petrol ve doğal gaz çıkarılmasına katkıda bulunacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 milyar dolara kadar sukuk ihracı için geri sayıma geçti. 5 yıl vadeli olarak planlanan ihracın takvim uygun olursa yıl sonundan önce tamamlanması hedefleniyor. Kasım ayında Dubai, Abu Dabi ve Londra’da gerçekleştirilen non-deal roadshow kapsamında üç finans merkezinde 22 toplantı düzenlendi. Toplantılarda toplam 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten yatırımcılarla bir araya gelindi.
VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ KURULACAK
Görüşmelerde TPAO’nun finansal görünümü, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Petrol Projesi’ndeki ilerlemeler ile sukuk yapısının ayrıntıları aktarıldı. Roadshow sunumlarında da sukuk gelirlerinin Sakarya Gaz Sahası ve Gabar başta olmak üzere stratejik projelerin finansmanında kullanılacağı vurgulandı. Yatırımcı geri dönüşlerinin ise ihraç için planlanan takvimi destekleyecek kadar olumlu olduğu belirtildi. 8 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TPAO Varlık Kiralama A.Ş.’nin kurulmasının yolunun açılması da sukuk sürecinin hazırlık adımlarından biri.
YERLİ PETROL VE GAZ SONDAJLARI İÇİN ÖNEMLİ
TPAO, 2025 yılında yerli doğal gaz üretimini 3 milyar metreküp seviyesine taşırken 2026 için 4,9 milyar metreküp hedef koymuş durumda. Aynı şekilde yerli ham petrol üretiminin 2025'te 45 milyon varile ulaşması, 2026’da ise 46 milyon varile yükselmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda devam eden geliştirme çalışmaları büyük finansman ihtiyacı doğuruyor. Sahada 2026'ya kadar 12 kuyuda sondaj, 14 kuyuda alt tamamlama ve 14 kuyuda üst tamamlama faaliyetinin bitirilmesi planlanıyor. 2026 yılına kadar toplam 300 sondaj öngörülüyor. Sukuk ihracı tamamlanınca, Türkiye’nin yerli petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde ivme kazanan süreci için kritik bir finansman kapısının açılması ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek projelerin hızla ilerlemesi bekleniyor.
Faiz dalgası etkisi en aza indirilecek
- TPAO, sukuk ihracıyla hem daha düşük maliyetle finansman sağlamayı hem de daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Özellikle Körfez ülkelerinde yoğun ilgi gören sukuk, faizsiz yatırım yapmak zorunda olan büyük fonlar tarafından talep görüyor, bu yüksek talep sayesinde TPAO, geleneksel Eurobond’lara kıyasla daha düşük getiri oranlarıyla borçlanabilecek. Uzmanlar, Eurobond maliyetinin yaklaşık yüzde 8 seviyesinde olabileceği bir durumda sukuk ihracıyla bu oranın yüzde 6,5–7’ye düşebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sukukun getirisi faiz oranlarına değil belirli varlıklardan elde edilen gelire dayandığı için küresel faiz dalgalanmalarından daha az etkileniyor ve şirketin risk primi düşüyor. TPAO’nun sahip olduğu büyük fiziki varlıklar ve bu varlıklardan elde edilen gelir akışlarının teminat olarak kullanılması, ek risk primi ödemeden borçlanmayı mümkün kılıyor.