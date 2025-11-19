Enerjide üretime faizsiz destek

TPAO, sukuk ihracıyla hem daha düşük maliyetle finansman sağlamayı hem de daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Özellikle Körfez ülkelerinde yoğun ilgi gören sukuk, faizsiz yatırım yapmak zorunda olan büyük fonlar tarafından talep görüyor, bu yüksek talep sayesinde TPAO, geleneksel Eurobond’lara kıyasla daha düşük getiri oranlarıyla borçlanabilecek. Uzmanlar, Eurobond maliyetinin yaklaşık yüzde 8 seviyesinde olabileceği bir durumda sukuk ihracıyla bu oranın yüzde 6,5–7’ye düşebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sukukun getirisi faiz oranlarına değil belirli varlıklardan elde edilen gelire dayandığı için küresel faiz dalgalanmalarından daha az etkileniyor ve şirketin risk primi düşüyor. TPAO’nun sahip olduğu büyük fiziki varlıklar ve bu varlıklardan elde edilen gelir akışlarının teminat olarak kullanılması, ek risk primi ödemeden borçlanmayı mümkün kılıyor.