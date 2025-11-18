Türkiye’nin araç tercihi değişiyor: Trafiğe en çok hangi araçlar çıkıyor? İşte en çok tercih edilen modeller

Türkiye’de trafiğe çıkan yeni araçlara ilişkin son veriler, otomotiv tercihlerinin hızla değiştiğini gösteriyor. TÜİK’in ekim ayı istatistiklerine göre hem otomobil hem de motosiklet satışları güçlü seyrini korurken, benzinli araçlar ve gri renk açık ara liderliğini sürdürüyor.





Ekimde 178 bini aşkın taşıt trafiğe kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre yalnızca ekim ayında 178 bin 481 taşıt trafiğe kaydedildi.





Aylık kayıtlarda otomobil %49,1’lik payla ilk sırada yer alırken, onu motosiklet (%34,5) ve kamyonet (%11,4) takip etti. Traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar ise toplamın küçük bir kısmını oluşturdu.

Önemli bir veri de önceki aya göre yaşanan düşüş…

TÜİK’e göre trafiğe kayıt sayısı, eylül ayına göre %9,1 azaldı. Buna rağmen toplam sayı, Türkiye’nin otomotiv piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.





Devir işlemleri 1 milyona yaklaştı

Sadece ekim ayında 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı. Bu rakam, ikinci el araç pazarında hâlâ büyük bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde 87 bin 624 otomobil trafiğe yeni giriş yaptı. Böylece otomobil kategorisi hem sıfır hem de ikinci el piyasada liderliğini korudu.





Benzinli otomobiller yeniden popüler

Ocak–ekim döneminin en çarpıcı verilerinden biri yakıt tercihlerine dair… Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:

%46,3’ü benzinli, Dizel, LPG’li ve hibrit araçlar ise daha düşük oranlarda yer aldı.





Elektrikli otomobillerde artış eğilimi devam etse de toplam içindeki pay hâlâ sınırlı kaldı. Veriler, tüketicinin ağırlıklı olarak klasik benzinli motora yöneldiğini ortaya koyuyor.





Silindir hacminde 1300 cc ve altı zirvede

TÜİK verilerine göre ocak–ekim arasında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en yüksek pay, 1300 cc ve altı silindir hacmine sahip araçlarda görüldü. Bu kategori; düşük yakıt tüketimi, uygun fiyat ve vergisel avantajlar nedeniyle uzun süredir Türk kullanıcılarının en çok tercih ettiği motor hacmi olmaya devam ediyor.

Renk tercihinde Gri açık ara lider

2025’e yaklaşırken Türkiye’nin otomobil rengi tercihi de net bir şekilde ortaya çıkıyor:

351 bin 604 adet gri otomobil kaydı yapıldı. Griyi sırasıyla beyaz, siyah ve mavi izledi. Uzmanlara göre gri renk; hem ikinci el değerini koruması hem de güvenli algısı nedeniyle son yılların en güçlü tercihi hâline geldi.





Türkiye’nin trafik profili değişiyor

TÜİK verileri; Türkiye’de araç tercihlerinin giderek çeşitlendiğini, motosiklet kullanımının yaygınlaştığını, düşük hacimli ve benzinli araçların ise hâlâ merkezde olduğunu gösteriyor. Özellikle şehir içi ulaşımda motosikletlere yöneliş, yüksek yakıt fiyatları ve trafik yoğunluğuyla ilişkilendiriliyor.



